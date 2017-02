« Connaître le prix de l’amour en ligne »! – Bureau de la concurrence

De plus en plus de sites de rencontre en ligne utilisent des tactiques trompeuses pour soutirer de l’argent à leurs utilisateurs. Le Bureau de la concurrence met en garde contre de telles pratiques et appelle à une extrême vigilance.

Gare aux promesses fallacieuses !

Dans le but d’attirer de plus en plus de personnes qui cherchent l’âme sœur par clavier interposé et de leur faire payer plus qu’il n’en faut, les sites utilisent toutes sortes de stratagèmes.

Entre des profils fictifs, des conditions inexorables doublées de frais supplémentaires inattendus, les consommateurs se retrouvent pris au piège avec des modalités floues qui ne laissent aucune chance à leurs cartes de crédit.

Le Bureau de la concurrence souligne à l’attention des utilisateurs de différents sites qu’il y en a qui utilisent des profils fictifs uniquement pour donner l’impression qu’ils ont plus de membres qu’en réalité.

L’intention derrière de tels profils étant simplement d’inciter les consommateurs à payer pour des services supplémentaires.

Selon le Bureau de la concurrence, ces services supplémentaires, qui leur permettraient d’écrire un message aux membres fictifs, qui seraient aussi une passerelle pour mettre leur profil en évidence dans le but de jouir d’une visibilité supérieure ou d’accéder à du contenu exclusif, ne sont en principe qu’un leurre.

Certains sites de rencontre peuvent être des lieux où vous vous ferez plumer jusqu’au dernier duvet © iStock

De services gratuits qui coûtent en réalité plus cher

Pour offrir un portail attrayant aux utilisateurs, certains sites utilisent l’appât du service gratuit.

Ils promettent ainsi une ouverture de compte sans débourser le moindre frais, entre autres propositions alléchantes.

Une fois le nouveau client séduit et son profil enregistré, c’est là que commence la truanderie.

La montée en popularité des sites de rencontre en ligne fait en sorte que le nombre de fraudeurs augmente. © Patrick Pilon

Le moindre message envoyé lui est facturé au centime près, et il se retrouve prisonnier du site qui lui exige des frais au cas où il cherche à en sortir en supprimant son profil.

Parmi les recommandations importantes du Bureau de la concurrence, figure en bonne place celle d’éviter de donner son numéro de carte de crédit ou de prendre quelque engagement que ce soit, sans avoir au préalable pris connaissance de toutes les conditions et modalités.

Par ailleurs, le Bureau conseille de se fier à son instinct, de poser plus de questions, de prendre le temps de bien vérifier et de faire la part des choses entre services payants et services gratuits, mais aussi et surtout de, ne pas perdre de vue que « si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas ».