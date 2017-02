La télévision qui vous regarde

Une marque de télévision vendue à des millions d’exemplaires à travers le monde est accusée d’avoir regardé des téléspectateurs.

La compagnie Vizio traque depuis 2014 automatiquement les acheteurs de ses télévisions à leur insu, selon une poursuite judiciaire de 2,2 millions de dollars intentée par le procureur général du New Jersey et la commission fédérale du commerce ( FTC ).

La télévision connectée Vizio vendue à plus de 11 millions de clients à travers le monde collecte des informations détaillées sur leurs habitudes de consommations télévisuelles (leurs programmes préférés, heures de visionnement…) et leur adresse IP. Ces données seront bonifiées par un profil sociodémographique obtenu via les programmes de service à la clientèle et l’assistance technique du manufacturier Vizio.

Cette mine d’informations sera vendue à des télédiffuseurs, à des publicitaires et à des producteurs médias. Elle sera croisée avec d’autres données glanées entre autres du web afin de constituer un profil « chirurgical » du téléspectateur, de loin plus précis que celui déduit des sondages de cotes d’écoute.

Devant l’éclatement de l’espace médiatique et l’effritement du marché publicitaire, les entreprises médias et les publicitaires sont à la recherche effrénée d’une information très détaillée et plus complète afin de mieux cerner leur clientèle cible. Ces renseignements touchant les habitudes de consommation du divertissement sont souvent collectés sans le consentement explicite des consommateurs, et cela constitue une violation de la vie privée des consommateurs, selon des associations de protection des consommateurs. À l’ère de l’Internet des objets, où des failles de sécurité sont alarmantes, ces données seront échangées facilement et instantanément entre des entités qui veulent savoir tout sur les téléspectateurs.

Comment vendre des télévisions à des prix compétitifs?

Les téléviseurs Vizio sont pourtant appréciés par des critiques et des magazines spécialisés. Ce sont les télés les moins chères dans la catégorie moyenne gamme des télévisions de qualité supérieure. La vente des données personnelles secrètement recueillies des téléspectateurs constitue-t-elle à la fois une tactique pour percer un marché lucratif et hypercompétitif et une autre source de revenus pour Vizio?