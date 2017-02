Mur anti-immigration de Trump : les papillons aussi vont écoper!

Décidément les mauvaises nouvelles accablent les papillons monarques qui viennent hiberner au Mexique. Non seulement leur population a chuté d’un quart cette saison pour des raisons climatiques, mais en plus, ils pourraient être décimés par le mur que le président américain Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique.

Après un long trajet de plus de 4.000 kilomètres depuis le Canada, les papillons monarques se posent par grappes sur les troncs des arbres d’une vaste zone montagneuse à cheval entre les États de Mexico et du Michoacan (ouest), où leur population est mesurée.

Selon les autorités mexicaines, les papillons orange et noir ont occupé cette saison moins de 3 hectares de forêt de pins contre 4 hectares l’an dernier, soit une chute de 27,4%. « Les raisons de cette chute sont principalement des événements climatiques extrêmes », selon Alejandro Del Mazo, commissaire auprès du gouvernement en charge des zones naturelles protégées.

Une grappe de Monarques suspendus sur un conifère. © iStockphoto/David Gomez

L’an dernier, une vague de froid et des chutes de neige avaient touché le secteur. Ce qui a eu un impact sur la population de papillons qui s’étant pourtant accrue. Environ 7% ont été tués durant une tempête en mars, au moment où ils repartent habituellement vers les États-Unis.

Pour M. Del Mazo, il ne fait pas de doute que la survie des papillons pourrait être menacée par le mur que M. Trump veut faire ériger le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce mur pourrait modifier les marqueurs naturels qui guident ces insectes à travers la frontière. « Sans aucun doute, affirme M. Del Mazo, fragmenter les habitats et peut-être causer des changements dans les affluents et rivières que nous partageons avec les États-Unis pourraient avoir un impact »

Le mur à la frontière sud des États-Unis ne va pas que bloquer les immigrants, il risque aussi de devenir un casse-tête pour les papillons © John Moore/Getty Images

Au cours de son long périple, cet insecte a besoin d’identifier des refuges, des points d’eau qui, s’ils sont altérés, « peuvent avoir un impact, même s’il est encore trop tôt » pour en mesurer les conséquences, ajoute M. Del Mazo.

Le papillon monarque est déjà menacé par la déforestation sauvage et par l’usage d’herbicide qui prive cette espèce de l’asclépiade, l’unique plante dans laquelle elle pond ses oeufs et dont ses larves se nourrissent. Pour lutter contre la déforestation, le gouvernement mexicain a mis en place une unité spéciale de police chargée de repérer les scieries clandestines installées dans la montagne.

