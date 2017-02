La radio n’a pas dit son dernier mot!

Chaque année, le 13 février, la planète « célèbre la place et le rôle exceptionnels d’un moyen de communication qui touche le plus large public dans le monde », comme l’a souligné il y a quelques années Ban Ki-Moon, alors qu’il était Secrétaire général de l’ONU.

Un média en constante transformation

La télévision d’abord et maintenant les nouvelles technologies n’ont pas eu raison de cette industrie qui rejoint des milliards de personnes à travers la planète quotidiennement.

Il y aurait à peu près 45 000 stations de radio à travers le monde et il s’en crée chaque jour de nouvelles, que ce soit des stations locales commerciales ou des radios communautaires.

Pourtant, on évalue que près d’un milliard de personnes, soit 25 % des foyers des pays en voie de développement n’ont toujours pas accès à la radio. Difficile à imaginer dans un monde hyper connecté!

La radio a beaucoup évolué depuis sa création à la fin du 19e siècle. Aujourd’hui, écouter la radio prend diverses formes : outre le traditionnel poste de radio à la maison, beaucoup d’auditeurs sont à l’ère de la web radio. Il y a ceux qui l’écoutent en direct et ceux qui préfèrent « consommer » des contenus en baladodiffusion au moment qui leur convient.

Et la radio n’a pas fini de connaitre des transformations. Voici les treize mutations qui sont en train de révolutionner la radio selon un article publié dans le magazine Slate en 2016.

« La radio, c’est vous »

Le 13 février 1946 fut créée la Radio des Nations Unies. 66 ans plus tard, les États membres de l’UNESCO instaurait une journée spéciale pour rendre hommage à cette radio qui sert à se divertir, à s’informer mais qui ne serait rien sans ses auditeurs.

Le thème choisi cette année veut souligner « la position unique de la radio pour rassembler les communautés et promouvoir un dialogue positif pour le changement. »

© IS / iStock

L’histoire de la radio au Canada

En 1919 Montréal devient la première ville au monde où une station de radio diffuse du contenu, il s’agit de XWA, qui devient l’année suivante CFCF.

En 1922 les premières licences sont octroyées aux stations de radio commerciales.

Le quotidien montréalais La Presse lance cette année-là CKAC, la première station francophone en Amérique du Nord.

Mais ce n’est pas avant novembre 1936 que naîtra le radiodiffuseur public CBC/Radio-Canada. Radio-Canada est chargée des services en langue française et CBC des services en langue anglaise. Un an plus tard, CBF, la première station de radio de Radio-Canada entre en ondes en décembre 1937 alors que la voix du Canada à l’étranger, Radio Canada International commencera à se faire entendre le 25 février 1945.

Selon Statistique Canada, en 2007 le Canadien moyen écoutait environ 19 heures de radio par semaine.

Le physicien et inventeur canadien Reginald Fessenden © Photo : Libre de droits

Le saviez-vous?

En 1900, le Québécois Reginald Fessenden transmettait un premier message par la voix des ondes:

Un, deux, trois, quatre, est-ce qu’il neige où vous êtes, monsieur Thiesen? Si oui, voulez-vous me télégraphier?

Son collègue, M. Theissen pu confirmer la bonne réception de celui qui deviendra le père de la radio.

En 1906, Fessenden présentera la première émission de radio de l’histoire, diffusée à partir du Massachusetts aux États-Unis.

Le 24 décembre, il lira quelques versets de la Bible et fera entendre un enregistrement musical.

L’émission sera entendue à des milliers de kilomètres de là, jusqu’en Écosse.