Les 12 mois de l’année en inuktitut

Au Canada, environ 34 000 personnes parlent l’inuktitut. Ces locuteurs vivent principalement au Nunavut et au Nunavik, dans le Nord québécois.

Si l’inuktitut est particulièrement difficile à apprendre, c’est une langue très intéressante à décrypter. Par exemple, les noms donnés aux mois de l’année sont inspirés de Dame nature.

Aseena Mablick, une animatrice à la CBC, la radio de langue anglaise de Radio-Canada, anime une émission en inuktitut vers le Nunavut.

Au fil des ans, elle a recueilli des renseignements sur les noms des mois en inuktitut. Elle souhaite maintenant partager son savoir et par le fait même préserver la langue.

Un lien à l’environnement et à la faune

Chaque région du Grand Nord a son propre lexique. Aseena Mablick s’en est tenue aux régions qu’elle connait le mieux : la région de Baffin (également connue comme la région de Qikiqtaaluk) et le Nunavik (nord du Québec).

© CBC

Au Nunavik, janvier se dit Naliqqaittuq, ce qui signifie littéralement «personne n’est capable de rivaliser avec lui». Une référence aux températures glaciales à cette période de l’année.

Janvier est appelé Qaummagiaq dans la région de Baffin. Cela signifie «le jour lumineux est de retour.»

Février se dit Avunniti, au Nunavik, une référence aux phoques barbus de la région, qui selon les aînés, faisaient des fausses couches au cours de ce mois.

Dans la région de Baffin, on dit plutôt Qangataksat. Cela signifie « soulevé », précise Aseena Mablick, et cela décrirait les formations de neige et de glace causées par l’eau.

Mars : on dit Natsialiuti au Nunavik pour décrire les phoques annelés ou marbrés et Avunnisi dans la région de Baffin.

Cette fois, c’est ce secteur qui est touché par les fausses couches des phoques barbus. C’est parce que la saison commence plus tôt au Nunavik qu’elle ne commence ici à Baffin, explique Aseena Mablick.

Tirilluliuti est le mois d’avril au Nunavik, la saison de mise bas des phoques barbus. À Baffin, on dit plutôt Nattiaqaliriaq et là aussi il y est question de naissance.

© CBC

Nurraliuti veut dire mai au Nunavik et décrit cette fois les mises bas des caribous

Dans la région de Baffin, le mois de mai est la saison de la fonte et est appelé Tupiqtuut, signifiant nous pouvons enfin monter nos tentes. Parce que si vous essayez encore de faire des igloos, le plafond pourrait s’effondrer.

Au Nunavik, Manniliuti signifie qu’il est temps pour les oiseaux de pondre, nous sommes en juin. Nurrait est le nom pour juin à Baffin et veut dire la même chose que le mois de mai au Nunavik.

Et ainsi défilent les mois, au gré de la glace qui se brise, des bébés qui grandissent, de la peau de caribou qui est prête ou de la saison de l’accouplement.

Et puis revoilà le froid, la neige et la fin de l’année.

Le dernier mois de décembre appelé Aagjuliut au Nunavik, en référence aux étoiles observées dans le ciel. Pendant ce temps dans la région de Baffin, décembre se dit Tauvigjuaq, signifiant le mois le plus sombre de l’année.

© CBC

D’après un article de CBC

