Canada : le paradoxe d’une économie riche qui couvre des poches de pauvreté

Le gouvernement du Canada est à la quête d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui donnera aux Canadiens une chance égale de réussir dans leur vie. Deux initiatives viennent d’être lancées à cette fin par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos.

Pauvreté en situation de croissance économique

La pauvreté touche 15 % des ménages au Canada et elle frappe globalement 19 % d’enfants, dont près de 40 % d’enfants autochtones, soit plus d’un million d’enfants qui vivent dans une situation de précarité, souffrent de l’insécurité alimentaire ou vivent dans des refuges pour sans-abri. Cette dernière situation concerne près d’un enfant sur sept.

Le Canada dispose de l’une des plus grandes réserves de ressources naturelles dans le monde. Sa croissance du PIB ne cesse de croître ( de 2,2 % en 2016 à 2,7 % en 2017 ). Son économie est classée parmi les 15 plus puissantes de la planète, et pourtant, les inégalités ne cessent de se creuser entre ses populations les plus riches et les plus pauvres.

de 1989 à 2011, le revenu des 10 % de familles les plus riches a augmenté de 43 000 $ tandis que celui des familles au revenu le plus faible a augmenté de seulement 596 $.

Les enfants, les femmes en général et les femmes monoparentales en particulier, les personnes seules, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les nouveaux immigrants, les minorités visibles et les personnes travaillant à faibles salaires, sont les plus susceptibles d’être exposés aux risques de faibles revenus.

Parmi les facteurs aggravants pour ces personnes, le chômage qui descend rarement en dessous de 7 % et qui frappe près de 1,5 million de personnes, poussant au surendettement des ménages, les prix des loyers qui demeurent élevés tout comme le coût de la vie d’une manière générale.

Donner aux Canadiens une chance équitable de s’en sortir !

C’est l’objectif prioritaire visé par le ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social à travers le lancement des initiatives à l’appui de l’élaboration de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté.

À travers ces initiatives, le ministère entend donner la possibilité aux Canadiens de participer à la mise en place de mesures qui permettront de combattre efficacement la pauvreté dans leur pays.

L’une des initiatives se décline en un processus consultatif à l’échelle nationale ouverte en ligne à l’ensemble de la population canadienne qui est appelée à s’exprimer lors de forum, de discussions et autres assemblées générales.

Des tables rondes avec des intervenants, des organisations autochtones, des entreprises, des organismes communautaires, des experts du milieu universitaire et des Canadiens ayant vécu des situations de pauvreté, sont également prévues. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont également conviés aux échanges qui aboutiront à l’élaboration d’une stratégie nationale pour combattre la pauvreté au Canada.

Ces consultations publiques seront complétées par le travail du Comité consultatif ministériel sur la pauvreté.

Ce comité sera composé de personnes ayant de l’expérience dans les questions relatives à la pauvreté, qui sont appelées à répondre à l’appel de candidatures lancé par le gouvernement à ce sujet.

Nous devons travailler de concert avec nos partenaires et avec tous les Canadiens afin de trouver une solution. Tous les Canadiens devraient avoir la chance de vivre une vie satisfaisante pour eux-mêmes et leur famille. Nous avons besoin de connaître votre opinion sur la façon dont nous pouvons y parvenir. »

– Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

