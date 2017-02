Rapprochement sur les femmes et l’ALENA entre Trump et Trudeau

La première rencontre officielle à Washington lundi entre Justin Trudeau et Donald Trump a permis au premier ministre de cimenter son image d’homme ouvert aux combats des femmes et a Trump de contrer les accusations de misogynies lancées à son endroit.

Le premier ministre Trudeau et le président Trump ont ainsi annoncé la création d’un Conseil canado-américain sur l’avancement des femmes d’affaires et entrepreneures après une rencontre avec plusieurs femmes d’influence.

Mais c’est la question du libre-échange et de sa renégociation par les États-Unis au détriment du Canada et du Mexique qui était au coeur de l’attention et des tensions.

En conférence de presse, le président des États-Unis a cependant affirmé qu’il privilégierait des ajustements mineurs au volet canado-américain de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) contrairement au volet mexico-américain où les ajustements seront plus sévères.

Disputent commerciales oubliées le temps d’une première rencontre Trump-Trudeau – 6:12



RCI avec la contribution de Emmanuelle Latraverse, Grégory Bernard, Catherine Lachaussée et Sandra Gagnon de Radio-Canada



