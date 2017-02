Un conseiller en spiritualité autochtone auprès de l’aumônier général des Forces canadiennes

Pendant de nombreuses années, les militaires canadiens d’origine autochtone n’avaient pas accès aux mêmes services de support et d’appui spirituel offerts aux autres militaires.

Voilà qu’un premier pas est posé afin de changer cet état de fait par la création du poste de conseiller autochtone auprès de l’aumônier général des Forces canadiennes qui aura pour mission de bâtir des ponts entre les cultures et de permettre aux services d’aumônerie de mieux comprendre et ainsi mieux supporter les militaires autochtones au sein des Forces.

Sergent Moogly Tétrault-Hamel

Le premier à occuper cette fonction se nomme Moogly Tetrault-Hamel. Monsieur Tétreault-Hamel, un Abénaquis du Québec détient le grade de sergent.

Le sergent Tétreault-Hamel a pour premier mandat de conseiller les aumôniers lors de leurs diverses formations en tant qu’aumônier militaire en plus de devoir rédiger une politique spécifique qui reflète les besoins spirituels des militaires autochtones.

Les besoins en ce sens ne sont pas nouveaux, les autochtones sont membres des Forces canadiennes depuis les tous débuts.

Le sergent Tétreault-Hamel est bien conscient de la diversité culturelle autochtone au Canada. Ainsi, il ne s’attend pas à avoir toutes les réponses. Il souhaite tout de même consulter un grand nombre d’aînés afin d’accomplir sa tâche au mieux.

Un rôle d’inclusion

Ce poste se veut être une des initiatives des Forces canadiennes vers une plus grande inclusion de ses membres autochtones qui, trop souvent par le passé et encore aujourd’hui, ont subi et subissent une forme ou une autre de discrimination systémique .

Il souhaite également arriver à faire comprendre à la chaîne de commandement des Forces canadienne l’importance du sens profond des traditions chez les autochtones au pays.

Selon le ministère de la Défense du Canada, il y avait en 2015 quelque 2 294 militaires autochtones au sein des Forces régulières et de la réserve.

