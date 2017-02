Développement international : qu’en pensent les jeunes Canadiens, un sondage réalisé par Ingénieurs sans frontières Canada

« Nous voulions savoir ce que pensent aujourd’hui ceux et celles qui deviendront les prochains leaders du Canada. » Anne Della Guardia, Ingénieurs sans frontières Canada

Entre la mi-janvier et le début février de cette année, l’ONG Ingénieurs sans frontières Canada (ISF) a demandé à un peu plus de 500 jeunes Canadiens de donner leur opinion sur le développement mondial et sur la façon dont ils veulent que le premier ministre Justin Trudeau intervienne.

​Voici certaines des principales constatations :​

​​91 % des répondants appuient la lutte contre les changements climatiques;

​90 % préconisent la réduction de la pauvreté;

​87 % souhaitent qu’on intervienne contre l’inégalité entre les sexes;

​57 % ont confiance que le gouvernement fédéral exécutera avec succès ce programme​;

​9 % croient que le Canada réussit très bien ou extrêmement bien à lutter contre les changements climatiques;

​35 % croient que le gouvernement fédéral est ouvert aux idées et eaux espoirs des jeunes Canadiennes et Canadiens en matière de développement international.

​87 %​ croient que la nouvelle administration des États-Unis exercera une influence négative sur le développement mondial

Anne Della Guardia est responsable de communications, politique et plaidoyer à ISF Canada. De Toronto, elle répond aux questions de Raymond Desmarteau

Au sujet du sondage :

Le sondage intitulé « Le développement international, le Canada et vous » a été réalisé par Ingénieurs sans frontières Canada, en anglais et en français, du 12 janvier au 1er février 2017. Cinq cent vingt-deux Canadiens y ont participé, et 86 % des répondants étaient âgés de 29 ans ou moins.