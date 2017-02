Le Parlement de l’UE approuve l’accord commercial avec le Canada

Le Parlement de l’Union européenne a voté en faveur cette nuit (heure de Montréal) d’un accord commercial historique avec le Canada.

L’Accord économique et commercial global (AECG) vise à réunir les marchés de 35 millions de Canadiens avec celui de 500 millions d’Européens.

La ratification par le Parlement de l’Union européenne, avec un vote de 408 à 254, ouvre la voie à l’entrée en vigueur de l’accord à titre provisoire, ce qui signifie que plus de 90 % des mesures de l’Accord pourraient être appliquées d’ici quelques mois, le reste devant être ratifié par les pays membres de l’UE.

Mardi, à la Chambre des communes du Canada, libéraux et conservateurs avaient voté pour la mise en œuvre de cette entente. Des députés du NPD, du Bloc québécois et du Parti vert ont voté contre.

Un vote historique en présence du premier ministre canadien

Le président américain, Donald Trump, reçoit le premier ministre canadien, Justin Trudeau, à la Maison-Blanche. Photo : Reuters/Carlos Barria

Cette semaine est remplie de contrastes étonnants pour Justin Trudeau. Après sa rencontre avec le protectionniste Trump lundi, il misera mercredi et jeudi en Europe sur le libre-échange.

Jeudi, à Strasbourg, devant le Parlement européen, le premier ministre Trudeau offrira un plaidoyer en faveur de l’ouverture des marchés et de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Il prononcera son discours très attendu par la presse internationale au lendemain du vote historique par le Parlement européen sur l’AECG.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le premier ministre du Canada Justin Trudeau et le président du Conseil européen Donald Tusk signent l’accord de libre-échange Canada-UE, le 30 octobre. Photo : Reuters/Francois Lenoir

Encore beaucoup d’opposition en Europe

Un millier d’opposants issus de mouvements de gauche, écologistes et altermondialistes ont manifesté mercredi en criant « No CETA » à l’entrée du siège du Parlement devant lequel avait été dressé un « cheval de Troie » gonflable, symbole des risques que ferait peser l’accord sur les normes sociales et environnementales de l’UE.

Menace pour les agriculteurs, manque de transparence, compétition déloyale pour les petites et moyennes entreprises : voilà tant d’enjeux que sont venus dénoncer ces manifestants opposés à l’accord de libre-échange avec le Canada.

Manifestation l’automne dernier à Bruxelles contre le traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne, dimanche. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

RCI avec AFP et CBC

