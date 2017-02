Parlement canadien : une motion controversée contre toutes les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques crée des remous

Bien que le débat sur une motion contre l’islamophobie n’ait pas encore officiellement débuté à la Chambre des communes à Ottawa, les couloirs de l’institution fédérale bruissent de commentaires de partout.

Motion M-103

La motion M-103 dont il est question ici, a été déposée en décembre dernier par une députée libérale d’arrière-ban, Iqra Khalid (circonscription de Mississauga – Erin Mills dans le sud de l’Ontario).

Pourquoi ces divisions?

Certains, dont le chef intérimaire du Bloc québécois Rhéal Fortin, estiment que le texte va trop loin en parlant de « racisme et de discrimination religieuse systémiques ».

Pour sa part, le député conservateur Andrew Scheer aimerait une motion condamnant non seulement l’islamophobie, mais bien la discrimination contre toutes les religions.

Quant au député conservateur québécois Maxime Bernier, il dit que cette motion risque de porter atteinte à la liberté d’expression. Le candidat à la direction de son parti a déjà déclaré qu’il voterait contre cette motion en cas de vote à la Chambre.

Du côté du parti au pouvoir, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, doit annoncer un peu plus tard aujourd’hui la position du gouvernement libéral concernant M-103.

Le débat sur la motion, intitulée « Racisme et discrimination religieuse systémique », doit s’amorcer en début de soirée.

Systémique et systématique : synonyme?

Pas du tout

La discrimination systémique découle de politiques, pratiques et comportements qui font partie des structures sociales et administratives de l’organisation et dont l’ensemble crée ou perpétue une situation désavantageuse pour certaines personnes, immigrants, noirs, autochtones, asiatiques, etc.

Alors que systématique se définit comme :

Qui est fait avec méthode, procède d’un ordre déterminé à l’avance : Un classement systématique. Qui pense et agit selon un système, d’une manière absolue, sans jamais se démentir : Une opposition systématique. Qui juge de façon péremptoire selon son propre système de valeurs.

RCI, PC