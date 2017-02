Au Canada, pourquoi sert-on le whisky avec un orteil humain?

Eh oui! Au Canada, on sert le whisky avec un orteil humain. Nous ne sommes pourtant pas le 1er avril! Cette affaire d’orteil dans des verres de whisky canadiens est une spécialité du Downtown Hotel de Dawson City au Yukon.

Le Downton Hotel © CBC

Ce bar au centre de la petite ville de 1800 habitants, qui se trouvait au coeur de la fameuse ruée vers l’or du Klondike, a réussi à ce jour à convaincre 100 000 clients à boire de son célèbre whisky contenant un orteil humain.

Plus d’une dizaine ont même avalé l’orteil et payé une amende qui autrefois était de 500 $ et qui récemment a été augmentée à 2500 $! C’est que ce n’est pas facile de trouver des orteils.

Un de nos auditeurs en France a eu vent de cette coutume qui oscille entre l’insolite et le macabre. « Mais comment est-ce possible? Qui fournit les orteils? », demande-t-il. Nous vous révélons les résultats de notre enquête…

La tradition canadienne des gros orteils dans le whisky – 5:25



