En Europe, Justin Trudeau déclare que le choix du libre-échange en Europe est un guide pour d’autres

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président du Parlement européen, Antonio Tajani, le premier ministre canadien a voulu offrir à l’Europe un message rassurant au sujet de l’antipathie de Donald Trump envers le Vieux Continent.

Rappelons que la visite de M. Trudeau à la Maison-Blanche, lundi, a été observée avec attention dans l’Union européenne, qui a eu droit à une nouvelle ronde de critiques, cette semaine, de l’ambassadeur américain à Bruxelles, choisi par M. Trump.

Quelques jours après son passage à Washington, le premier ministre Trudeau a déclaré que l’Union européenne est une réussite remarquable et un exemple sans précédent de coopération pacifique. « Le Canada comprend qu’une voix européenne efficace sur la scène mondiale n’est pas seulement préférable, elle est essentielle », a-t-il dit.



Le Canada, un allié important

M. Tajani a expliqué que l’Europe percevait le Canada comme un important allié pour forger des liens positifs avec les États-Unis. « Il est plus facile pour les Canadiens de parler avec les Américains », a-t-il mentionné lors d’une conférence de presse commune avec M. Trudeau à Strasbourg, en France, siège du Parlement européen.

La rencontre entre MM. Trump et Trudeau a « préparé la voie à de meilleures relations entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, a dit M. Tajani. Nous voulons travailler avec les Américains. Au cours des prochaines années, le travail du Canada sera une bonne chose pour les relations entre nous et l’Amérique. »

M. Trudeau a expliqué que le président américain et lui tentaient de trouver un terrain d’entente pour aider la classe moyenne des deux pays à prospérer. « Ce que j’ai vu de la part du président américain a été une volonté de vouloir faire ce qui doit être fait pour ceux qui l’ont appuyé et qui croient en lui, tout en démontrant que de bonnes relations avec ses voisins étaient une bonne façon de s’assurer que les choses seront faites », a raconté M. Trudeau.

Le premier ministre canadien a précisé que l’Accord économique et commercial global sera ratifié par le Canada d’ici le printemps, et que c’est sans doute à ce moment que les travailleurs pourront constater les avantages des accords commerciaux, qui provoquent actuellement du mécontentement en Europe et du côté de l’administration Trump.

Le dernier accord du genre?

Au lendemain de la ratification de l’accord par le Parlement européen, Justin Trudeau a lancé un message sans équivoque. « S’il est couronné de succès, l’Accord économique et commercial global deviendra l’exemple à suivre pour toutes les prochaines ententes commerciales ambitieuses. Mais s’il échoue, il pourrait bien être le dernier du genre. »

En supplément :

Disputent commerciales oubliées le temps d’une première rencontre Trump-Trudeau – 6:12



RCI avec La Presse canadienne

