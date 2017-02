Le Musée des beaux-arts du Canada rend hommage aux artistes nationaux

Le printemps prochain sera celui de toutes les lumières pour les artistes canadiens qui verront leurs œuvres exposées au Musée des beaux-arts du Canada. C’est près d’un millier d’œuvres d’art, y compris la peinture, la sculpture, photographie entre autres qui sera exposé.

Ce sera l’occasion pour le public d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’art au Canada, en allant à la découverte du millier d’œuvres de la collection nationale, dans des expositions spéciales et des activités interactives.

L’exposition présente un aspect ludique et pédagogique. Elle sera articulée autour de thèmes comme la photographie conceptuelle et le paysage urbain, le documentaire, le portrait et le paysage. Elle donnera l’occasion aux visiteurs de s’initier aux techniques de la photographie telles que pratiquées au Canada durant le siècle dernier (entre 1960 et 2000), du 7 avril au 17 septembre, avec une centaine d’œuvres de 71 auteurs comme : Raymonde April, Edward Burtynsky, Lynne Cohen, Angela Grauerholz, Michael Snow, Jeff Wall, et Jin-me Yoon.

« Le Musée des beaux-arts du Canada présentera des œuvres exceptionnelles, tant de nos collections que provenant d’emprunts d’institutions. Nous sommes particulièrement reconnaissants au Musée canadien de l’histoire et à Bibliothèque et Archives Canada, de même qu’au Musée McCord, au Musée des Ursulines de Québec, et au Bata Shoe Museum, parmi de nombreux autres prêteurs, de nous permettre de relater toute l’histoire du génie artistique qui rend le Canada unique. » – Marc Mayer, directeur général du MBAC.

Une exposition consacrée à Alex Janvier au Musée des Beaux Arts du Canada. © Martin Vanasse

À la découverte des nouvelles Salles d’art canadien et autochtone

Dans les couloirs de parcours menant aux œuvres, le Musée des beaux-arts donne aussi l’occasion aux visiteurs de découvrir les nouvelles Salles d’art canadien et autochtone, récemment transformées, avec près de 600 œuvres datant Des temps immémoriaux jusqu’en 1967, qui seront données à voir.

Parmi les œuvres qui seront présentées lors de l’exposition, celles des artistes : Tom Thomson, Emily Carr, Norval Morrisseau et Daphne Odjig, en plus d’acquisitions récentes par James Wilson Morrice et d’autres, y compris Manteau de chasse par un artiste Naskapi inconnu, œuvre qui remonte aux années 1840. Elles seront exposées aux côtés de photographies de Williman Notman, John Vanderpant, et d’autres de la collection nationale.

L’exposition qui s’ouvre le 15 juin 2017 présentera des thématiques autour d’une variété de sujets, à l’instar de l’émergence de l’art inuit parmi tant d’autres qui viendront enrichir le parcours narratifs.

Les salles d’art contemporain mettront en exergue, dès le 3 mai 2017, la créativité d’auteurs canadiens et autochtones à travers la présentation de près de 150 œuvres de toutes les formes datant de 1968 à nos jours.

L’exposition inclura l’art féministe de 1970 jusqu’à l’art inuit aujourd’hui, en soulignant l’importance de certaines collections importantes : L‘iceberg nord-américain de Carl Beam, l’œuvre sur papier Sans titre (La série de porcelaines fantaisistes), de Shary Boyle, et les sculptures Transmutation et Vienne de Brian Jungen inspirées de squelettes de baleines et réalisées avec des chaises de plastique blanc.

Par ailleurs, l’exposition du 15 juin au 4 septembre 2017 soulignera davantage les multiples facettes de l’histoire du Canada dans des salles d’exposition temporaire où un tableau chronologique et une carte géographique illustreront la diversité de la production artistique au Canada.