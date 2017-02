L’histoire de réfugiés syriens au Canada devenus internationalement connus

Tima Kurdi © CBC

Cette fois, elle prend la plume pour raconter son histoire et celle de sa famille en quête d’une vie nouvelle, famille devenue plutôt l’un des symboles de la crise des réfugiés syriens.

Intitulé Le garçon sur la plage : l’histoire d’amour, de perte et d’espoir d’une famille syrienne durant la crise mondiale des réfugiés*, l’ouvrage, publié par Simon & Schuster Canada, sortira au printemps 2018.

Une photo du petit Alan et de son frère Galip Kurdi exposée lors d’une cérémonie à leur mémoire et à celle de leur mère, à Vancouver en septembre 2015 © PC / DARRYL DYCK

Depuis le drame de septembre 2015, Mme Kurdi a réussi à parrainer un autre frère, Mohammad, et sa famille. Ils se sont installés en Colombie-Britannique en 2016.

Quant au père d’Alan, il a choisi de s’installer dans le nord de l’Irak pour tenter de mettre en place un centre pour de jeunes réfugiés syriens.

*Titre original : The boy on the beach: A Syrian family’s story of love, loss, and hope during the global refugee crisis