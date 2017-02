Le monde chez nous: Congo, Pakistan, Pérou, Iran

Le monde chez nous, c’est un tour du monde culturel au cœur de la francophonie de l’Ouest. C’est un rendez-vous incontournable pour découvrir, dans la bonne humeur, les voix et les accents de ceux et celles qui enrichissent ces communautés.

Découvrez la première émission de la deuxième saison, toujours animée par Célyne Gagnon

La famille, pierre angulaire de la culture congolaise

Dans la région du Kasai oriental, on se marie pour l’honneur de la famille.

Deux frères, deux histoires, une seule famille pakistanaise

Shaheq Ali Shakeel et Shaheer Shakeel font le récit chassé-croisé et attachant du choix de leurs prénoms respectifs.

Un Péruvien retrouve un peu de l’Amérique latine à Winnipeg

Si l’hiver manitobain ne lui fait pas froid aux yeux, le plat relief de sa province d’adoption fait regretter à Javier Pulgar-Vidal les paysages montagneux de son Pérou natal.

Que signifie le mot Boulouk?

Des francophones et des francophiles mettent leurs connaissances de la langue de Molière à l’épreuve en répondant à ce petit quiz sympathique des tournures, néologismes et autres régionalismes du français.

Chevaucher deux cultures, c’est métisser le ici et l’ailleurs

C’est dans les petits moments du quotidien, tels l’heure du thé, qu’Hasheem Hakeem, témoigne de son appartenance familiale.

Le fesenjan iranien, un plat aux effluves familiales

Pour Cheyda Haramein, amour paternel et cuisine vont de pair. Elle puise dans son patrimoine familial les secrets de son mets préféré.

Les expressions d’une Congolaise à Winnipeg

Les allégories animalières donnent lieu à quelques dictons congolais rigolos. Petit lexique imagé, en compagnie de Patricia Bitu Tshikudi.

Je préfère : le bain ou la douche, c’est le soir ou le matin?

On a tous nos petites habitudes sur le plan des ablutions. D’Edmonton, Geneviève Saint-Laurent et Arsène Muamba plongent et répondent!