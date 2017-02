Tam-Tam Canada – 19 février – Le budget des familles canadiennes et québécoises

Cette semaine, vos quatre animateurs débattent des questions d’argents et d’endettements dans la vie quotidienne des gens de notre pays.

Regardez Tam-Tam – 36:16



Lors de l’écoute, vous avez une question ou une réflexion?

N’hésitez pas à nous la livrer par écrit

Francais@rcinet.ca

Ou, parlez-nous de vive voix sur notre répondeur

514-597-7094

Fouillez dans les archives de Radio Canada International!

Deux Canadiens ont autant d’argent que les 30 % plus pauvres

Un nouveau rapport publié par Oxfam indique également que les huit personnes les plus riches du monde possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale.

Québec : 27 % des revenus pour 10 % de la population

Les 10 % de Québécois les plus riches ont à eux seuls plus du quart du total des revenus de la population de la province, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

48 % des Canadiens en difficulté si un seul chèque de paie était en retard

Environ 16 % des Canadiens qui travaillent étaient d’accord ou fortement d’accord avec l’affirmation qu’ils étaient dépassés par la dette en 2015.

40% des ménages dépensent le tiers de leurs revenus pour se loger

À Montréal où près de 60 % des habitants de la ville sont locataires, plus d’un ménage sur cinq – ou 108 875 au total – dépense la moitié de ses revenus pour le loyer.

Canada : s’endetter pour réaliser son objectif de retraite!

76% travailleurs canadiens ont pris beaucoup de retard par rapport à leurs objectifs de retraite. Ils ont épargné seulement le quart ou moins de ce dont ils auront besoin pour la retraite.

Au Canada, le mariage serait-il aussi très souvent une affaire d’argent?

L’amour n’est souvent qu’un critère secondaire dans les mariages dans le monde. Qu’en est-il au Canada? Les questions d’argent, ici aussi, seraient au centre du couple même si elles n’y seraient pas centrales.

Déception pour la moitié des baby-boomers qui pensent hériter

La moitié des baby-boomers au Canada attendent un héritage à la suite de la mort de leurs parents. Mais beaucoup seront amèrement déçus car les montants escomptés ne seront pas au rendez-vous.

Écoutez Tam-Tam en version MP3 – 35:39

Voici notre meilleur offre cette semaine

500 000 aînés privés de leur crédit d’impôt au Québec

La décision du gouvernement du Québec de hausser l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge de 65 à 66 ans suscite la colère des organisations de défenses des droits des aînés.

Au Canada, pourquoi sert-on le whisky avec un orteil humain?

Cette affaire d’orteil dans des verres de whisky canadiens est une spécialité du Downtown Hotel de Dawson City au Yukon. 100 000 clients ont bu de son célèbre whisky contenant un orteil humain.

Faut-il mettre un terme à la criminalisation du VIH?

La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida (COCQ-SIDA) répond par l’affirmative, surtout en ce qui concerne la criminalisation disproportionnée.

Développement international : qu’en pensent les jeunes Canadiens

L’ONG Ingénieurs sans frontières Canada (ISF) a demandé à un peu plus de 500 jeunes Canadiens de donner leur opinion sur le développement mondial

Une Canadienne sur les pas des « femmes à plateaux »

La déformation de leurs lèvres et de leurs oreilles a été imposés dit-on initialement il y a plusieurs génération par des époux qui voulaient prévenir leurs enlèvements aux mains des commerçants de l’esclavage.

Votre semaine en images