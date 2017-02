46 morts sur les chantiers de construction en 5 ans : repérer les dangers pour limiter les accidents

Un conducteur de l’entreprise Rona inc. a récemment trouvé la mort sur un chantier résidentiel à Boucherville au Québec. Pascal Marcoux a été écrasé par la chute d’un paquet de matériaux de construction pendant qu’il effectuait le déchargement. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) avait alors ouvert une enquête qui lui a permis de déterminer les principales causes de l’accident et de formuler des recommandations pour prévenir les accidents de ce type sur les chantiers.

Les deux principales causes identifiées par la CNESST au décès du travailleur sont les suivantes :

La grue articulée soulevait le jour de l’accident, le 21 juillet 2016, un paquet de matériaux de construction qui a heurté le mât télescopique et chuté d’une hauteur de 7,9 m sur le travailleur .

. Alors que ce travailleur était positionné sur la plateforme du camion-grue qu’il dirigeait grâce à une télécommande sans fil, plateforme située sous la charge lors de son soulèvement, il a été exposé à un danger d’écrasement quand le paquet a accroché le mât télescopique de la grue articulée, a chuté sur les fourches de la grue et est tombé sur lui.

Dans le cadre de l’enquête de la CNESST, le camion-grue avait été déplacé pour remisage et analyses, ce qui avait conduit à l’autorisation de son utilisation puisqu’il avait été déclaré conforme et en bon état.

Les accidents sur les chantiers de construction ne sont pas rares. Ici un autre cas survenu survenu sur un chantier de construction, au coin des rues Bank et Queen. (28-07-15) © ICI Radio-Canada/Jérémie Bergeron

Des mesures pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs sur les chantiers

Ce n’est pas la première fois qu’un travailleur meurt dans un accident de ce genre sur les chantiers de construction.

En 5 ans, ce sont 46 personnes qui ont ainsi perdu la vie sur leur lieu de travail au Québec.

Un chiffre qui suscite des inquiétudes et qui exige des mesures pour préserver la santé, la sécurité et l’intégrité des travailleurs.

C’est ce qu’a rappelé la CNESST, qui a également mentionné l’obligation pour les employeurs de s’assurer que l’organisation du travail, les équipements, les méthodes et les techniques de travail soient sécuritaires.

C’est une mission que les employeurs et les employés doivent mener de concert pour mieux repérer les dangers et cibler les actions adéquates pour les contrôler ou les éliminer.

La CNESST a dit vouloir sensibiliser l’ensemble des milieux de travail sur cette question, non seulement en transmettant les conclusions de son rapport aux différentes organisations du secteur de la construction (FTQ-Construction, CSD Construction, Syndicat québécois de la construction, CSN Construction et Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (CPQMC)), mais aussi en le diffusant dans les établissements de formation offrant des programmes d’études de transport par camion.