Prévenir la radicalisation par le théâtre

« Qui a tué Freebird? » Les adolescents de l’école secondaire Saint-Luc à Montréal connaissent la réponse à cette question.

Ils ont été les premiers à assister à la pièce de théâtre qui porte ce titre et qui, au cours des deux prochaines années, sera présentée dans une quinzaine d’autres écoles de la province du Québec.

La pièce aborde un sujet très sensible, la radicalisation, et pousse à la réflexion et à la discussion.

En 2016, le Théâtre Parminou, un chef de file du théâtre d’intervention, avait reçu le mandat de créer un spectacle destiné aux jeunes de 14-17 ans, dans le cadre du Plan d’action du gouvernement du Québec pour contrer la radicalisation.

«La pièce vise à développer un sens critique et un sentiment d’appartenance à la société québécoise chez ces jeunes, et à leur faire prendre conscience qu’ils sont des acteurs de premier plan dans la lutte contre les discriminations et les préjugés.»

Synopsis

QUATRE jeunes emplis d’idéaux et prêts à défendre leurs valeurs. QUATRE êtres parfois perdus et désabusés dans le chaos de tout ce qui les entoure. QUATRE voix en quête d’une place assez grande pour eux dans une société qui leur échappe. QUATRE jeunes vulnérables, sensibles. QUATRE… comme tant d’autres, habités par des préjugés. QUATRE… différents, réunis autour d’un projet commun. QUATRE… bouleversés par un même événement. Avec la fougue de leur âge et leurs rêves d’une plus grande justice, Rose, Jasmin, Asma et Manu veulent changer les choses. QUATRE jeunes en quête de vérité.

Mais qu’est-ce que LA vérité? Et pour la trouver et la défendre, doit-on se rendre jusqu’à la violence?

Le Théâtre Parminou, 40 ans d’histoires © Théâtre Parminou

Discuter plutôt que débattre

C’est par l’humour que l’équipe du théâtre a choisi d’aborder cette réalité en mettant en scène quatre jeunes d’origines diverses et de valeurs toutes aussi diverses. Plusieurs autres sujets sont abordés dont l’activisme écologiste, l’immigration, la situation des réfugiés ou la discrimination.

« Nous devons miser sur le dialogue et valoriser les échanges pour nous rendre compte que la diversité des origines et des idées est source de richesse pour tous les Québécois. Ce qui importe, c’est de s’ouvrir et d’apprendre les uns des autres afin de prévenir l’exclusion et de briser l’isolement. »

Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Les représentations sont précédées de diverses activités et d’un questionnaire portant sur la radicalisation, le terrorisme et les médias et elles sont suivies d’une discussion à laquelle ont pris part plusieurs étudiants de l’école secondaire Saint-Luc à Montréal, l’institution la plus multiethnique du Québec.

Les 1900 étudiants la fréquentant proviennent de 95 pays et parlent pas moins de 45 langues.

RCI avec La Presse Canadienne