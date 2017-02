Quand Brian Mulroney chante pour Donald Trump !

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, chantant pour le président des États-Unis, Donald Trump, samedi soir en Floride. S’excusant d’entrée de jeu il a affirmé : « Monsieur le président, j’espère que cela ne brisera pas les relations entre le Canada et les États-Unis. Je m’en excuse à l’avance ».

La chanson intitulée « When irish eyes are smiling » a été interprétée par l’ancien premier ministre du Canada, lors d’une soirée de bienfaisance pour le Dana-Farber Cancer Institute à la station Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride, dans une ambiance détendue, devant une foule excitée.

Brain Mulroney qui était accompagné par l’auteur composition et producteur, David Foster, au piano, est monté sur scène et à lancé sa phrase aux allures de blague à l’attention du président Trump, avant de rentrer dans le vif du sujet, en exécutant cet air pour le président des États-Unis, qu’il avait déjà eu à chanter aux côtés d’un autre président américain il y a plus de 30 ans.

Brian Mulroney, qui a été premier ministre du Canada de 1984 à 1993, a eu à choisir entre deux titres proposés par le producteur, David Foster. : « When Irish Eyes Are Smiling » et « Danny Boy ». Celui-ci a préféré le premier titre qu’il avait déjà eu à interpréter, comme d’autres personnalités, à l’instar de Ronald Reagan, en 1985.

À la fin de sa prestation qui a duré moins de 10 minutes, le public a chaudement réagi par une salve d’applaudissements et des ovations pour le chanteur de circonstance qui a plutôt bien rempli son rôle.

RCI AVEC CBC