Crédit d’impôt en raison de l’âge : le gouvernement du Québec va-t-il totalement laisser tomber les aînés ?

À l’Assemblée nationale du Québec, les échanges entre les élus du Parti libéral au pouvoir et ceux de l’opposition sont très houleux sur la question du crédit d’impôt aux aînés, le gouvernement ayant décidé d’attendre le prochain budget pour annoncer les mesures fiscales visant à atténuer les effets de l’avancement de l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge pour les aînés les plus vulnérables, des mesures qui pourraient être rétroactives.

« Insensibilité face aux aînés » ?

Alors que tous les organismes qui représentent les aînés espèrent que le gouvernement recule sur son programme d’avancement de l’âge pour bénéficier du crédit d’impôt en raison de l’âge de 65 à 70 ans, le ministre Carlos Leitao a annoncé « qu’aucune personne aînée vulnérable » ne sera victime des mesures qui seront annoncées dans les prochains mois.

La notion de vulnérabilité suscite des débats. Amir Khadir, le député de Québec solidaire a affirmé à ce sujet que la majorité des aînés sont vulnérables, car leurs revenus annuels dépassent rarement 20 000 dollars.

Si la décision de maintenir l’avancement de l’âge de l’admissibilité au crédit d’impôt en raison de l’âge demeure inchangée, les aînés vont perdre près de 500 dollars chacun, par an, ce qui représente, selon Amir Khadir, leur budget d’épicerie pour près de 8 semaines.

La mesure du gouvernement libéral entre en vigueur en avril prochain. D’ici à là, il y aura un budget et les attentes vis-à-vis du gouvernement sont qu’il prenne des mesures pour rectifier le tir.

François Legault de la Coalition avenir Québec a dénoncé le fait que depuis plusieurs jours, le premier ministre du Québec se montre « insensible face aux aînés les plus vulnérables en refusant de mettre en place le crédit d’impôt qu’il a coupé ».

Jean François Lisée, pour sa part, a rappelé qu’avant le gouvernement du premier ministre Philippe Couillard, « il n’existait pas de débat sur la maltraitance des aînés […] avec la décision de réduire de 500 dollars par année le revenu des aînés les plus vulnérables ».

l’opposition dénonce de vagues promesses de compensation pour les aînés qui seront affectés par les réformes du gouvernement libéral © Radio-Canada

Le Parti libéral « ne veut appauvrir personne, surtout pas les aînés » !

En réponse aux observations des élus, le chef du Parti libéral, Philippe Couillard a estimé que sa décision ne vise pas à appauvrir les personnes, encore moins les aînés les plus vulnérables du Québec.

Il annonce un « bon budget » à venir, un « budget qui sera équilibré pour la troisième année consécutive ».

Estimant que ce budget montre ce qui peut être fait quand des marges de manœuvre existent, le premier ministre du Québec a affirmé sa volonté de revoir la mesure concernant le crédit d’impôt des aînés qui va être corrigée par des dispositions compensatoires.

Cela se fera lors du dépôt du budget et non lors de questions à l’Assemblée nationale, a souligné Philippe Couillard qui a soutenu : « On ne laissera pas de côté les aînés les plus vulnérables, on va être avec eux, avec elles, et ça paraîtra lors du budget ».

Un crédit d’impôt qui repousse graduellement l’âge de la retraite de 65 à 70 ans que dénoncent les organisations d’aînés. © iStockphoto

Une pétition pour inciter le gouvernement à faire marche arrière

Il existe désormais un front commun des organisations d’aînés et des partis de l’opposition au sujet du crédit d’impôt en raison de l’âge.

Ce front commun a décidé de lancer une pétition sur le site de l’Assemblée nationale pour inciter le gouvernement libéral à revenir sur sa décision concernant le crédit d’impôt en raison de l’âge, qui prévoit une hausse graduelle de l’âge d’admissibilité à ce crédit jusqu’en 2020.

L’âge d’admissibilité à ce crédit d’impôt qui existe depuis près de 50 ans, doit absolument être ramené à 65 ans, ce de façon rétroactive, pour éviter qu’un demi-million d’aînés soient dépouillés de revenus substantiels dont ils ont grandement besoin, soit 300 M$ d’ici 5 ans.

Les organismes d’aînés, notamment le Réseau FADOQ, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) et l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), ont déclaré ne pas vouloir « se contenter d’éventuels ajustements » annoncés par le gouvernement libéral, dont le « pas de côté » il y a quelques jours est jugé « nettement insuffisant ».

De concert avec les partis d’opposition, les organismes d’aînés ont affirmé leur volonté de poursuivre les pressions jusqu’à ce qu’ils « aient obtenu justice pour les aînés. »