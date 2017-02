Écoles en zone de conflit : le Canada signe la « Déclaration sur la sécurité dans les écoles »

Le gouvernement canadien, par la voix de sa ministre du Développement international Marie-Claude Bibeau, s’est engagé aujourd’hui à mieux protéger les écoles et par le fait même les enfants, dans les zones de conflit.

C’est à Paris que la ministre canadienne a apposé sa signature sur le document intitulé Déclaration sur la sécurité dans les écoles en même temps que le gouvernement français.

Document non contraignant

Bien que cette déclaration officielle ne soit pas contraignante, il n’empêche que le Canada intégrera tous ses aspects quand viendra le temps de planifier et de conduire des opérations des Forces canadiennes dans tout genre de mission où elles pourraient être appelées à être déployées.

Un premier pas

Cette signature internationale, France et Canada, l’espère-t-on, pourra inciter d’autres pays à emboîter le pas.

Roméo Dallaire

Le général à la retraite et ex-sénateur Roméo Dallaire accompagnait la ministre Michaud lors de ce séjour en France. Rappelons que Roméo Dallaire soutient depuis des années la thèse selon laquelle les enfants soldats sont considérés comme des armes de guerre.

Son essai Ils se battent comme des soldats, ils meurent comme des enfants, pour en finir avec le recours aux enfants soldats est une des prémisses de la déclaration.

En faisant référence au rapt des écolières de Chibok par le groupe Boko Haram en 2014, le général Dallaire a déclaré :

« Vous savez, au Nigeria, quand ils sont allés chercher les 200 filles, c’était dans une école. Alors, cette déclaration donne le signal qu’aller jouer dans les écoles va vous attirer des réactions beaucoup plus vives et beaucoup plus délibérées, et que vous allez être tenus responsables. »

Gén(Ret) Roméo Dallaire