Année touristique internationale record pour le Canada : 20 millions de visiteurs étrangers en 2016

L’année 2016 a été la meilleure en 14 ans pour le tourisme au Canada, qui a accueilli 19 979 334 voyageurs.

Il s’agit du deuxième nombre de touristes étrangers en importance jamais enregistré dans l’histoire du pays qui célèbre cette année son 150e anniversaire. L’année 2016 se situe tout juste à 0,4 % du record établi en 2002.

Les arrivées de voyageurs étrangers selon Destination Canada, une organisation qui fait la promotion du Canada sur la scène internationale, ont fait un bond de 16 % si l’on exclut les États-Unis. Les voyageurs en provenance du sud de la frontière ont pour leur part été 10 % plus nombreux. Globalement, la hausse moyenne s’établit à 11 %.

Des touristes immortalisent leur visite dans le Parc national de Banff, en Alberta, en prenant des photos devant le lac Louise. Les grands espaces sont particulièrement appréciés par les touristes chinois. © iStockphoto

Records de touristes en provenance de six grands marchés internationaux

Des records ont été établis pour les visiteurs venus de la Corée du Sud (244 442 arrivées), de la Chine (610 139 arrivées), de l’Australie (333 437 arrivées), de l’Inde (215 664 arrivées), de la France (545 786 arrivées) et du Brésil (114 261 arrivées).

Par contre, Destination Canada rapporte qu’en 2016 les voyages de Canadiens aux États-Unis ont beaucoup baissé (-6,8 %).

Malgré une hausse des voyages ailleurs à l’étranger (+3,7 %), dans l’ensemble, les voyages au départ du Canada ont baissé de 3 % par rapport à 2015.

Un nouveau record en 2017 pour notre 150e anniversaire?

Le guide de voyage invite les touristes à participer aux célébrations entourant le 150e de la Confédération canadienne. © Radio-Canada

La destination touristique numéro un dans le monde en 2017 devrait être le Canada, si l’on se fie à une évaluation il y a quelques semaines du guide touristique Lonely Planet.

Or, traditionnellement, la première destination touristique des étrangers au Canada, ce sont nos parcs nationaux, notamment ceux de Banff et de Jasper.

C’est donc l’été prochain que la pression touristique des étrangers et des Canadiens devrait atteindre son sommet et que nos parcs seront ainsi à leur état le plus vulnérable.

En se basant sur les expériences passées où des touristes ont littéralement piétiné la végétation de lieux très populaires et mis en danger la vie de la faune traversant par exemple les routes, les Canadiens auraient de bons motifs de s’inquiéter de la suite des choses…

Nos parcs nationaux menacés par les touristes en 2017? – 5:44



RCI avec La Presse canadienne et la contribution de Marie Villeneuve, Rudy Desjardins et Geniève Muchisson, Grégory Bernard et Philippe Marcoux de Radio-Canada

