L’éconnomie circulaire, un jus à la fois chez Loop

« Si on veut vraiment opérer un changement concret, réel, c’est dans les modèles d’affaire des entreprises qu’il faut faire une différence et non pas seulement mettre en place des initiatives au sein des entreprises. Il faut les repenser en profondeur et les faire différemment. » Julie Poitras-Saulnier, présidente cofondatrice de Loop

Voici l’histoire d’une rencontre entre trois passionnés dans la vingtaine.

David Côté, un hyperactif qui a une tendance forte à l’éparpillement productif. Il a fondé une chaîne de restaurants bios (Crudessence), une compagnie de kombucha – une boisson acidulée d’origine d’origine mongole – et autres activités plus ou moins connexes.

Frédéric Monette est un voyageur spatio-temporel né dans un panier de fruits et légumes où il se sent encore aujourd’hui bien à sa place.

Et

Julie Poitras-Saulnier, la « bollée » du groupe, celle qui obtient de super notes (A+) à l’université et qui peut faire des recherches approfondies sur les effets des pesticides sur l’industrie de la pomme.

Ensemble, David, Frédéric et Julie se sont lancé un défi, celui de changer le monde, rien de moins, un jus à la fois, tout en faisant une grosse part pour sauver la planète et … gagner leur vie.

« C’est un nouveau modèle d’affaires. Nous prenons les surplus d’une entreprise comme matière première pour la nôtre. En faisant des jus pressés à froid, on se retrouve avec un surplus, la pulpe de fruits et légumes, qui, elle, devient la matière première d’une autre entreprise. Nous donnons cette pulpe à une entreprise qui fabrique des croquettes pour chiens. C’est ce qu’on appelle l’économie circulaire. »

C’est ainsi qu’est née l’entreprise de fabrication de jus pressés à froid Loop qui, en à peine sept mois, a réussi à signer des ententes avec plus de 250 points de vente au Québec, à empêcher plus de 100 tonnes de surplus de fruits et légumes de se retrouver dans des sites d’enfouissement, à ne pas avoir utilisé plus de 60 millions de litres d’eau et en évitant l’émission de quelque 80 tonnes de gaz à effet de serre, un jus à la fois.

En fait, nous trois visionnaires souhaitent arriver à transformer les problèmes des uns en solutions pour les autres.

Julie Poitras-Saulnier, présidente cofondatrice de Loop a pris quelques minutes pour répondre aux questions de Raymond Desmarteau.

Les quatre jus pressés à froid déjà en production chez Loop

Beach Bum : ananas, poivron jaune, gingembre, curcuma et lime.

King of the Mill : clémentine, cantaloup, carotte, ananas, fenouil, pomme verte, curcuma, lime.

High Achiever : raisin, concombre, pomme verte, betterave, carotte, céleri, laitue romaine, lime, cayenne.

Undercover : poire, concombre, épinard, ananas, pomme verte, kale, céleri, citron, laitue romaine, persil, jalapeños