Les glaciers canadiens, grands acteurs de l’accélération de la montée du niveau des océans

La fonte accélérée des glaciers et des calottes glaciaires du Canada contribue grandement au changement du niveau de la mer, selon une nouvelle étude de l’Université de Californie à Irvine.

Les chercheurs américains ont étudié des données recueillies de 1991 à 2015 sur les glaciers trouvés dans les îles Queen Elizabeth dans l’Arctique canadien. Ils ont calculé que la fonte de nos zones glacières est 900 % plus importante qu’il y a 12 ans.

Il y a deux facteurs qui amènent les glaciers à perdre de la glace : la fonte en surface et la décharge souterraine des icebergs, appelée vêlage.

Avant 2005, les pertes de masse des glaciers dans les îles Queen Elizabeth étaient partagées presque également entre les deux phénomènes, à 48 % et 52 % respectivement.

Cependant, après 2005, la fonte en surface est devenue le principal contributeur de la perte de glace. Elle représente maintenant 90 % des pertes totales dans la région.

Les pertes en eau de nos glaciers sont ainsi passées de 3 gigatonnes d’eau par an à 30 gigatonnes, ce qui entraîne de graves conséquences.

Le saviez-vous?

– Le Groenland et l’Antarctique détiennent la plus grande quantité d’eau douce au monde sous la forme de glaciers et de calottes glaciaires.

– Le Canada détient également sa part. Notre pays abrite environ 20 % des glaciers du monde et, en conséquence, leur fonte est le troisième contributeur au changement du niveau de la mer.