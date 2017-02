Hogan’s Alley: le cœur de la première concentration d’Afro-Canadiens à Vancouver

Quand on pense à la population immigrante sur la côte ouest du Canada, essentiellement à Vancouver, on imagine qu’immédiatement après l’arrivée des Blancs, ce sont des Asiatiques qui composent la me mosaïque sociale de la métropole britanno-colombienne.

Et, on a tout à fait raison.

Mais, saviez-vous qu’il y a une histoire noire à Vancouver?

Et cette histoire à un nom, Hogan’s Alley.

Aujourd’hui disparu, cet ancien quartier de Vancouver était au cours de la première partie du XXe siècle la terre d’accueil des Noirs de la ville.

Hogan’s Alley, c’était une simple rue de terre battue bordée de quatre îlots de maisons.

Il y a eu jusqu’à 800 personnes qui y ont habité à son apogée.

Déplacement graduel

Peu à peu, les résidents de Hogan’s Alley ont délaissé l’endroit pour essaimer vers des quartiers limitrophes nouvellement développés où les maisons étaient plus neuves, ou moins délabrées, où les rues étaient asphaltées et où les conditions sanitaires étaient meilleures.

Quand le plan d’urbanisme de Vancouver a appelé à la construction du viaduc Georgia au cours des années ‘60, Hogan’s Alley est disparu.

Consultations publiques

Aujourd’hui, Vancouver a choisi de démolir le viaduc Georgia et de revitaliser le secteur. La communauté noire de la ville appelle les élus municipaux à se pencher sur des projets dits de devoirs de mémoire de Hogan’s Alley.

On aimerait notamment voir être construit un centre culturel rappelant la présence de la communauté noire de Vancouver.

Le timbre de 2014 de Postes Canada

« Hogan’s Alley était une destination de choix pour le jazz et la bonne nourriture au cours jusqu’au cœur des années ’60. Cette appellation non officielle dérivait cette ruelle qui a formé le cœur de la première concentration d’Afro-Canadiens à Vancouver. » Postes Canada

C’est également en 2014 que la ville de Vancouver reconnaissait officiellement Hogan’s Alley.

RCI, PC, CBC, Postes Canada, Encyclopédie du Canada, Vancouver Archives