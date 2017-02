Innovation pédagogique : accroître les compétences des enseignants grâce à une plateforme numérique

Une plateforme numérique permettra désormais aux enseignants francophones de recevoir des formations en continu dans le but d’améliorer leurs compétences dans différents domaines clés. Ils pourront ainsi être mieux outillés pour donner aux élèves et étudiants une formation qui s’arrime aux nouvelles réalités du 21e siècle.

Développement professionnel

Jacques Cool, directeur du CADRE 21 © CADRE 21

Le CADRE 21 ou le Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle n’a qu’un an d’existence, pourtant ses ambitions en ce qui concerne l’amélioration de la qualité des enseignements dans le système francophone sont plutôt colossales.

Le développement professionnel des enseignants et enseignantes, du personnel éducatif et des cadres scolaires est au centre des actions de ce Centre qui met l’accent sur l’innovation.

Son directeur Jacques Cool en a fait une priorité. Cela a motivé la mise en place de la plateforme numérique par laquelle les enseignants pourront « faire mieux, ce qu’ils font déjà bien », a-t-il affirmé.

Il vante les occasions d’apprentissages personnalisées qu’offre cette plateforme. C’est une passerelle qui permet une reconnaissance efficace des compétences au moyen de badges numériques.

Les enseignants ont ainsi accès à une diversité de formations :

Gestion de classe

Différenciation pédagogique

Écriture collaborative

Réseaux sociaux

Classe inversée

Ludification

Pensée design

Organisateurs graphiques

« l’écriture n’est plus un acte individuel. Apprendre à écrire ensemble dans différents environnements numériques devient donc une compétence essentielle. Le niveau Explorateur permet de s’initier à diverses formes d’écriture collaborative, de consulter différentes stratégies, d’essayer quelques outils incontournables et de réfléchir sur l’impact de cette approche.» CADRE 21 © CADRE 21

Explorer de nouvelles avenues

M. Cool croit que le modèle d’enseignement qu’offre le CADRE 21 en ligne est original, puisque ce ne sont pas des cours qui sont proposés comme c’est le cas dans d’autres formations.

L’apprenant a un libre accès aux contenus, sans contrainte de temps. Le modèle pédagogique est réflexif et l’enseignant peut soumettre une demande selon ses propres critères et ses appréciations portées sur les thèmes de chaque formation.

Il ne s’agit pas de faire fi des connaissances que l’enseignant possède, mais d’apporter un complément à d’autres types de formation pour permettre à l’enseignant de développer de nouvelles compétences grâce à des démonstrations sur quatre niveaux d’acquisition. Cela est reconnu comme des badges que l’enseignant ajoute à son baluchon professionnel, affirme Jacques Cool.

En face de certains modèles d’enseignement qui remontent à l’époque industrielle, il est nécessaire aujourd’hui pour le jeune d’acquérir de nouvelles compétences, pour que son projet de carrière en enseignement suive les transformations immenses du monde actuel, a ajouté le directeur du CADRE 21.

M. Cool relève que le CADRE 21 a réfléchi sur les meilleures manières d’intégrer et de créer des liens qui permettent de dégager de nouvelles compétences et d’outiller les enseignants. Tout cela dans le but d’avoir une école qui est plus de son temps, comme c’est le cas dans plusieurs autres pays.

Jacques Cool précise que la plateforme numérique du CADRE 21 s’appuie sur ce que prescrivent les fondamentaux scientifiques rigoureux. Selon lui, c’est un travail de veille stratégique que fait ce Centre pour s’assurer de dynamiser l’enseignement, d’accroître la motivation en classe et la réussite des élèves.