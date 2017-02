Les Canadiens avancent maintenant vers une espérance de vie de 90 ans

L’espérance de vie des Canadiens continue de s’élever et pourrait augmenter de quatre années chez les petits Canadiens nés en 2030, si on la compare à celle de la génération des enfants de 2010, même s’il y a des problèmes de sédentarité et d’obésité croissante.

Les filles nées au Canada en 2030 pourront ainsi tabler sur une espérance de vie moyenne de 87 ans, et ce sera 84 ans pour les garçons.

Selon cette analyse sur l’espérance de vie dans 35 pays qui a été réalisée au Royaume-Uni, le Canada se place ainsi au milieu du peloton de tous ces pays industrialisés. Ces projections sont conformes à celles publiées récemment par notre agence nationale Statistique Canada.

Majid Ezzati – Imperial College

L’étude a été menée par le professeur Majid Ezzati de l’Imperial College de Londres. Contrairement aux études précédentes qui s’appuyaient sur un seul modèle mathématique, M. Ezzati et son équipe ont utilisé 21 modèles pour prédire l’espérance de vie, soit la même technique statistique que les météorologues utilisent pour réaliser leurs projections.

Dans la dernière étude, les Sud-Coréennes devraient connaître la plus grande espérance de vie des pays étudiés. Celles nées en 2030 devraient vivre pendant près de 91 ans. Les Sud-Coréens miseraient sur une espérance de vie de 84 ans, soit une performance similaire à celle des garçons canadiens.

« Beaucoup de gens étaient persuadés que les 90 ans étaient la limite pour l’espérance de vie, mais cette étude montre que nous allons franchir cette barrière, dit Majid Ezzati.

L’étude, publiée mercredi dans le journal médical Lancet, a été menée dans 35 pays développés et émergents.

Réactions au Canada à cette étude internationale

Dr Doug ManueL – Université d’Ottawa

L’augmentation de l’espérance de vie dans la plupart des pays développés est « à couper le souffle », dit le Dr Doug Manuel, un médecin de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa qui n’a pas participé à la recherche, mais qui s’intéresse aux facteurs qui touchent l’espérance de vie des Canadiens.

« Je pense que ce sont de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Le Canada était plus haut dans la liste et maintenant nous sommes en train de glisser un peu. »

Par exemple, le Dr Manuel explique que l’Australie se distingue par une espérance de vie qui est supérieure à celle du Canada. Il soupçonne qu’une partie de la différence pourrait être la façon dont les Canadiennes dans les années 1960 ont commencé à fumer à des taux beaucoup plus élevés qu’en Australie et aux États-Unis.

Il ajoute que la bonne nouvelle pour les Canadiens, c’est qu’ils seront susceptibles de profiter de ces années supplémentaires tout en restant en bonne santé.

Vieillir en santé demeure l’objectif suprême

« Le fait que nous allons continuer à vivre plus longtemps sous-entend que nous devons commencer à réfléchir au renforcement des systèmes de soins et des prestations sociales afin de soutenir une population vieillissante avec des besoins multiples dans le domaine de la santé », déclare Majid Ezzati, le responsable de l’enquête sur l’espérance de vie et professeur à l’école de santé publique de l’Imperial College.

Aux États-Unis, l’espérance de vie devrait être de 79,5 ans pour les hommes d’ici 2030 et de 83,3 ans pour les femmes, des niveaux équivalents à ceux observés dans des pays à revenus moyens tels que la Croatie et le Mexique.

Cela s’explique notamment par l’absence d’un système de soins universel dans la première économie mondiale, mais aussi par d’autres facteurs tels que des taux de mortalité infantile et maternelle relativement élevés et des taux d’homicides et d’obésité élevés, poursuit l’étude.

Les Canadiens vivent de 20 à 23 années de plus qu’il y a 100 ans

Au Canada, l’espérance de vie s’est grandement améliorée depuis le début du 20e siècle, selon les données de 2011 de Statistique Canada. En effet, chez les hommes, l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de 20,5 années, passant de 58,8 ans en 1920-1922 à 79,3 ans en 2009-2011.

Au cours de la même période, l’espérance de vie des femmes a augmenté de 23 années, passant de 60,6 ans à 83,6 ans.

L’espérance de vie des Canadiens a toujours été plus courte que celle des Canadiennes. Si cet écart entre les sexes était assez faible en 1920-1922 (1,8 année), il a atteint un sommet de 7,3 années en 1975-1977, pour ensuite diminuer, passant à 4,3 années en 2009-2011.

