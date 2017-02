50 ans et plus : gare à ces surprises qui mineront votre retraite!

Un nouveau sondage de la Banque CIBC met en garde contre les surprises désagréables qui peuvent intervenir alors que l’on croyait avoir bien planifié ses finances pour la retraite.

Stupéfaction!

Le sondage révèle que plus de la moitié des retraités canadiens de plus de 50 ans ont arrêté de travailler plus tôt que prévu, croyant bien profiter des petits bonheurs de la vie pour certains, ou pour des raisons indépendantes de leur volonté pour d’autres.

Dans certains cas, la situation a été assez délicate, étant donné que les portefeuilles ont été soudainement mis sous pression, à cause des imprévus qui sont arrivés à un moment où l’on s’y attendait le moins.

Parmi les mauvaises surprises qui troublent la quiétude des retraités, le rapport mentionne :

les problèmes de santé;

les impôts plus élevés que prévu;

les coûts supplémentaires liés à de nouveaux problèmes qui surgissent (réparations et autres rénovations).

En face de ces éléments budgétivores, les retraités n’ont plus que des regrets pour traduire leur affliction.

Le regret d’avoir arrêté trop tôt de travailler, même si dans la plupart des cas c’était involontaire en raison de la condition de la santé ou de la volonté de l’employeur.

Le regret aussi de n’avoir pas pris le soin de planifier la retraite bien plus tôt.

Comment bien planifier sa retraite © iStock

Quelles stratégies gagnantes pour une retraite tranquille?

La première étape consiste à bien définir ses objectifs de retraite et à bien les chiffrer. Cela peut présenter plusieurs avantages sur le plan fiscal.

Cibler des niveaux élevés de cotisation dans le cadre d’un REER ou d’un CELI et penser à bien faire fructifier ses avoirs à l’abri de l’impôt, pour ce qui est du CELI, ou en payant moins d’impôt en ce qui concerne le REER, permet de se garantir de l’argent pour maintenir une vie décente à la retraite.

Savoir transférer progressivement ses fonds d’un REER vers le CELI, même avant 71 ans, permet aussi des gains importants quant à l’impôt à payer, étant donné que ce geste réduit le fardeau fiscal global.

Bien organiser l’utilisation de son épargne et des différentes prestations du régime de pension.

Autant de conseils prodigués par le rapport pour permettre aux Canadiens de vivre la retraite de leur rêve, à l’abri des soucis financiers.

La maladie fait partie des surprises désagréables à la retraite © Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

À noter

Quelques réponses relatives aux plus grandes surprises des retraités :