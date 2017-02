Hanika Rizo se passionne pour les roches, jeunes ou vieilles

Il existe très peu d’endroits sur la planète aussi vieux que le nord du Québec.

En fait, ce sont les roches de ce vaste territoire qui possèdent un âge vénérable : plus de 4 milliards d’années.

Pour trouver d’autres spécimens du genre, il faut se rendre dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans l’ouest de l’Australie.

Toute petite, Hanika Rizo remplissait ses poches de roches, comme beaucoup d’enfants sans doute. Mais contrairement à eux, elle continue de le faire à 33 ans.

Autant vous le dire, Hanika Rizo aime les roches jeunes ou vieilles, et elle les analyse avec toute sa passion de géologue.

Originaire du Mexique, un pays géologiquement jeune en raison de ses volcans toujours actifs, Hanika a choisi la France pour étudier et le Canada pour travailler.

Aujourd’hui professeure au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Hanika passe ses étés au Nunavut et au Nunatsiavut à la recherche de traces révélant les origines de la Terre.

Photo prise au Nunavut, sur l’île de Padloping au sud-est de Baffin, à l’été 2004. © Don Francis, professeur émérite (McGill University)

Volcan en éruption au Nunavut

Pas de panique, le volcan en éruption dont nous parle Hanika Rizo dans l’extrait ci-dessus, c’était il y a 60 millions d’années.

Autant dire hier pour la chercheuse en quête des balbutiements de notre planète.

Pourtant Hanika a découvert sur ce fameux manteau terrestre des roches qui avaient beaucoup de choses à lui apprendre.

«Toutes ces pistes que l’on trouve à l’intérieur des roches de la Terre peuvent nous informer sur des événements au niveau des processus planétaires et puis même sur l’histoire de la Lune.» Hanika Rizo

De jeunes roches du Nunavut © Don Francis

Du Nunavut au Nunatsiavut

Le Nunavut est bordé au sud par le Manitoba et à l’ouest par les Territoires du Nord-Ouest, à l’est c’est la baie d’Hudson, alors que le Nunatsiavut comprend tout le nord du Labrador à l’est du Québec.

Un millier de kilomètres au moins séparent ces deux territoires qu’a arpentés Hanika Rizo. Deux régions géologiquement très différentes:

Hanika Rizo au Nunatsiavut (Nord du Labrador) à l’été 2016. © Jonathan O’Neil, professeur à l’Université d’Ottawa

Mme Rizo est l’auteure principale d’un article publié en mai 2016 sous le titre Preservation of Earth-forming events in the tungsten isotopic composition of modern flood basalts dans le prestigieux magazine Science.

Ses travaux de recherche font partie des 10 découvertes de l’année du magazine Québec Science.