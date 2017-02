Les caméras de surveillance peuvent-elles accroître la sécurité du transport ferroviaire ?

Dans le but d’accroître la sécurité dans l’industrie ferroviaire, l e Canadien Pacifique a récemment préconisé que les compagnies puissent avoir accès aux enregistrements issus des enregistreurs audio-vidéo à bord des locomotives. Cette recommandation est mal accueillie par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada qui représente les intérêts de la majorité des travailleurs qui opèrent les trains du pays.

L’un des éléments figurant dans les mesures du transporteur ferroviaire en vue de rendre le transport par train plus sécuritaire et d’assurer la sécurité des Canadiens suscite une vive réaction du syndicat de Teamsters Canada.

Le transporteur a en effet estimé que la loi actuelle qui permet l’installation d’enregistreurs audio-vidéo à bord des locomotives empêcherait aux compagnies ferroviaires d’utiliser les enregistrements pour prendre des mesures visant à accentuer la sécurité du transport ferroviaire.

C’est ainsi qu’il a relevé qu’il serait opportun de modifier cette loi pour limiter les accidents ferroviaires et leurs conséquences dramatiques.

La catastrophe survenue il y a quelques années à lac Mégantic rappelle à ce sujet de douloureux souvenirs et elle met en évidence la nécessité de mieux encadrer l’industrie ferroviaire, reconnaît le président de la conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC), Doug Finnson.

Celui-ci-observe que cela ne devrait pas servir de prétexte aux dirigeants du Canadien pacifique pour instaurer une culture de la peur, pour intimider les travailleurs et les mettre sous pression en voulant absolument avoir accès aux enregistrements contenus dans les enregistreurs audio-vidéo installés à bord des trains.

Selon Teamsters «aucune preuve concrète ne démontre que la surveillance excessive des travailleurs par les transporteurs ferroviaires améliore la sécurité dans l’industrie» © Marie-Maude Pontbriand

Une mesure punitive alors que les relations sont mauvaises entre parties?

Le porte-parole des Teamsters du Canada, Stéphane Lacroix © Radio-Canada

Interrogé sur les déclarations du président de la CFTC, le directeur des relations publiques de Teamsters, Stéphane Lacroix, a expliqué que c’est pour des fins de protection de la vie des travailleurs à bord des trains, que l’accès aux enregistrements par les compagnies ne devrait pas être permis.

Selon monsieur Lacroix, la présence des enregistreurs à bord des trains ne pose pas de problème, mais seuls les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports devraient avoir accès aux enregistrements.

Il dénonce une culture organisationnelle basée sur la violation du droit à la vie privée des travailleurs, à travers leur surveillance 24 h sur 24, par les dirigeants des transporteurs ferroviaires.

D’un autre côté, il fustige les relations acrimonieuses qui existent déjà au sein de ces transporteurs entre les patrons et les employés et il met en garde contre une possibilité de dégradation continue de ces relations, avec la possibilité de la surveillance illégale qu’offrirait aux transporteurs l’ouverture de leur accès aux enregistrements.

Rappelant que les enregistreurs audio-vidéo avaient été approuvés au départ dans les locomotives, avec pour objectif de faciliter les enquêtes du Bureau de la sécurité des transports, M. Lacroix a dit craindre qu’ils ne soient utilisés pour punir les travailleurs.

C’est ainsi qu’il suggère que d’autres mesures soient prises pour sécuriser davantage le transport ferroviaires, à l’instar de l’embauche d’un plus grand nombre d’inspecteurs de voies ferrées et de l’élaboration des horaires plus humains.