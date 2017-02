L’ONU réagit à l’entrée illégale à la frontière canadienne de réfugiés fuyants les États-Unis

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) affirme qu’il surveille de près la situation des demandeurs d’asile à la frontière du Canada qui depuis l’arrivée au pouvoir de Trump sont de plus en plus nombreux a tenté d’entrée illégalement au Canada.

Le nouveau représentant du HCR à Ottawa révèle avoir récemment passé une journée en compagnie des autorités policières et frontalières canadiennes à observer les migrants entrer au Canada par un point de passage non officiel au Québec.

Jean-Nicolas Beuze affirme cependant que l’ONU ne s’inquiète pas pour le moment de la situation, puisque les demandeurs d’asile demeurent peu nombreux et qu’ils sont traités conformément aux lois canadiennes et internationales.

Mais la situation pourrait évoluer rapidement avec l’arrivée des conditions climatiques plus clémentes du printemps. M. Beuze prévoit donc faire d’autres visites à la frontière au cours des prochaines semaines.

Cette famille soudanaise qui a été arrêtée à Hemmingford, au Québec, au moment où elle tentait de traverser à pied la frontière séparant les deux pays. La femme et ses enfants s’y étaient rendus en taxi (en arrière-plan).

Le calme cet hiver avant la tempête ce printemps?

Bien que dangereux en raison du froid, la traversée a pied vers le Canada est souvent le seul moyen dont disposent des personnes qui résident illégalement aux États-Unis pour demander le statut de réfugié au Canada.

En vertu d’un accord signé entre Ottawa et Washington (l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs), l’entrée au pays leur est interdite s’ils ont déjà déposé une demande d’asile aux États-Unis.

Le saviez-vous?

– L’Agence des services frontaliers du Canada détient les nouveaux arrivants si elle croit qu’ils pourraient s’enfuir ou qu’ils représentent une menace à la sécurité publique, ou si leur identité ne peut être certifiée.

– En 2014-2015, la durée moyenne des détentions était de 23 jours. Mais dans certains cas, l’incarcération a duré des mois et même des années.

– Certains détenus d’immigration seraient emprisonnés depuis plus de dix ans sans inculpation ni jugement selon les affirmations du groupe de pression Never Home.