Pourquoi le Canada attire-t-il des millionnaires étrangers?

Citant un rapport de la firme de recherche sud-africaine sur les marchés, New World Wealth, CBC a rapporté que le Canada fait partie des destinations les plus prisées par les millionnaires. Ils ont été au nombre de 8000 pour la seule année 2016 à entrer dans le pays.

3e destination après l’Australie et les États-Unis

Avec ses 8000 millionnaires en un an, le Canada se présente comme la troisième destination de rêve pour les plus nantis à l’échelle de la planète, juste après l’Australie et les États-Unis, qui en ont reçu un peu plus :

Australie : 11 000

États-Unis : 10 000

Canada : 8000

Qui sont-ils?

La Chine se positionne davantage comme le pays d’Asie où se brassent les affaires du monde, son économie apparaît comme « le phénomène le plus remarquable au plan global. Dans ce contexte, les millionnaires chinois naissent à un rythme rapide ».

Comme pays où s’installer, ces millionnaires sont de plus en plus nombreux à solliciter le Canada, un pays qui est considéré par les Chinois plus globalement comme étant leur deuxième pays préféré.

Pour le reste, les millionnaires viennent davantage de la France et du Brésil.

Selon les évaluations de New World Wealth, le nombre de millionnaires dans le monde serait passé de 64 000 en 2015 à 82 000 © CBC

Que recherchent-ils?

Un cadre législatif et financier attrayant

Les millionnaires, qui sont vus comme des investisseurs, souhaitent généralement pouvoir fructifier leurs avoirs en bénéficiant d’un contexte législatif et financier moins contraignant, plus propice aux investissements et plus encourageant pour ce qui est des conditions fiscales et douanières.

Si l’Hexagone a perdu 12 000 millionnaires l’année dernière, c’est en grande partie à cause des impôts qui sont trop élevés pour les plus riches.

Les exigences du programme d’immigration des investisseurs étrangers qui fixent à 500 000 $ US le montant minimum que doit posséder un opérateur économique pour immigrer aux États-Unis, ou à 1 million de dollars pour le Canada, sont attrayantes pour la plupart des Chinois.

Ces derniers sont en plus encouragés par l’assouplissement des politiques monétaires de la Chine, dont la levée des restrictions sur la conversion des devises, qui étaient sous le contrôle strict du gouvernement chinois, et qui empêchait toute transformation des devises à l’étranger.

2. La stabilité sur les plans politique et social

Le rapport souligne que parmi les raisons ayant suscité le départ des migrants de la France, il y a les multiples crises sociales reliées aux tensions religieuses.

La tranquillité, la sécurité pour leurs familles ainsi que de meilleures conditions de scolarisation pour leurs enfants entrent parmi les motifs les plus valables chez les migrants nantis.