Un enfant distribue des comprimés semblables à de la drogue dans un autobus scolaire

Dans un autobus scolaire qui transportait des enfants de l’École primaire La Passerelle à Saint-Paul près de Joliette au Québec, un enfant a distribué des comprimés qui ressemblaient à de la drogue, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête par la Sécurité du Québec.

Les faits se sont déroulés en début de semaine. L’attention du conducteur a été attirée par le bruit des enfants qui se chamaillaient parce qu’ils voulaient avoir chacun une part de bonbons distribués par leur camarade.

L’une des fillettes qui ont consommé le produit s’est plainte de maux de ventre. Transportée à l’hôpital, son état ne serait pas inquiétant.

Étant donné que les comprimés présentaient l’apparence d’une drogue bien connue qui figure parmi les drogues dont la consommation est en hausse dans la province, les comprimés ont été envoyés en analyse dans un laboratoire pour déterminer leur vraie nature.

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête, alors que les parents des enfants présents dans l’autobus se disent choqués du fait que la commission scolaire les SAMARES n’ait pas suffisamment communiqué sur ce problème, les laissant apprendre la nouvelle à travers les médias sociaux ou les informations de leurs enfants.

Les responsables de la Commission se sont défendus d’avoir voulu étouffer cette affaire. Ayant considéré qu’il s’agissait d’un fait isolé, ils ont dit avoir privilégié une communication directe avec les parents d’enfants concernés.

Consommateurs d’opiacés au Québec

Le problème de la libre circulation de certaines drogues dangereuses soulevé

Ce problème intervient à un moment ou la surconsommation de différents types de drogue mine la santé des personnes aussi bien au Qauébec que dans plusieurs autres provinces du Canada.

La ministre canadienne de la Santé, Jane Philpott, a récemment observé que les surdoses mortelles aux opiacées dans le pays représentent « une véritable crise nationale de santé publique qui exige l’instauration de l’état d’urgence ».

Cette déclaration est soutenue par des chiffres qui donnent froid dans le dos :

2000 morts dans l’ensemble du Canada en 2015

700 morts chaque année en Ontario

914 morts en 2016 en Colombie-Britannique (9 morts en une seule nuit de surdose de fentanyl en 2016, à Vancouver)

Globalement, dans les plus grandes provinces canadiennes que sont : l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta, la crise fait 20 fois plus de ravage que partout ailleurs au pays, selon l’Institut canadien de lutte contre les toxicomanies.

