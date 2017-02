La fois où les anglais ont tenté de mettre le feu à toute la Ville de Québec : Fausse nouvelles?

Les fausses nouvelles ne sont pas un phénomène récent. Au Québec, plusieurs Québécois soutenaient lors de la conquête de la Nouvelle-France en 1759 que les militaires anglais avaient pour objectif de raser au sol par le feu toute la ville de Québec.

Mais jusqu’à quel point a-t-on exagéré les dégâts des bombardements anglais sur la ville de Québec? Aurait-on perpétué un mensonge de génération en génération pour conforter l’ego des vaincus?

Cette semaine, nous répondons donc à La bonne question d’un internaute en France qui veut savoir ce que les militaires britanniques ont fait réellement lorsqu’ils sont venus faire main basse sur la Nouvelle-France en 1759 et assiéger la ville de Québec.

Un épisode majeur de la guerre de la Conquête au Canada

Défense de Québec, par Mr. de Frontenac, 1690.

La ville de Québec a été assiégé du 26 juin 1759 jusqu’à sa capitulation presque trois mois plus tard le 18 septembre. La ville a été bombardée par des boulets de canon pratiquement toutes les nuits pendant deux mois.

Durant cet été meurtrier, des incendies majeurs se sont déclarés dans la ville de Québec au cours de trois nuits en particulier : les nuits du 16 et 22 juillet et celle du 8 août.

Les dommages les plus considérables des bombardements effectués par les militaires britanniques durant le siège de Québec n’ont pas été provoqués par les tirs simples de boulets de canon, mais par l’envoi dans les airs d’un nombre considérable de bombes incendiaires ou « carcasses ».

L’incendie le plus important est celui du 8 au 9 août, qui détruisit 152 édifices en plus de l’Église célèbre de Notre-Dame-des-Victoires. Au lendemain de sinistre, en tenant compte des dommages des deux précédents, c’est plus de la moitié de la ville, soit quelque 180 édifices des plus riches quartiers, qui avaient été détruits.

Une dépêche britannique militaire du 10 août le confirme : « Le 2 septembre, le commandant d’artillerie Willamson rapporte avoir tiré « 2498 obus de treize pouces ; 1 920 obus de dix pouces ; 283 carcasses de treize pouces ; 93 carcasses de dix pouces ; ainsi que 11 500 boulets de vingt-quatre livres et 1 589 boulets de trente-deux livres »

*Vue du palais épiscopal et de ses ruines*, eau-forte réalisée à partir d’un dessin en 1759, après la prise de Québec.Photo: Musée McCord, no I-6406.1

Le saviez-vous?

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la majorité des maisons de Québec étaient construites en bois. Malgré des ordonnances municipales et des mesures de sécurité, Québec a souvent été le théâtre d’incendies formidables.

Aux mois de mai et juin 1845, en l’espace de 30 jours, deux grands incendies viennent raser les deux tiers des immeubles de la ville de Québec. 1315 résidences seront brûlées.

Après ces deux incendies, la ville décide de resserrer les règles de construction en interdisant les maisons de bois, mais en autorisant des abris temporaires de bois.

Or, ces habitations sont devenues des logis permanents pour plusieurs habitants pauvres de Québec… jusqu’au prochain feu en 1866

Le 14 octobre 1866 se produit l’incendie le plus dévastateur de l’histoire de la ville de Québec.

L’incendie fera rage pendant plus de dix heures, détruisant plus de 2500 bâtiments et laissant, à la veille de l’hiver, plus de 20 000 des 70 000 habitants de la ville dans une situation précaire.

