La magie du matin, un livre sourire qui peut contenir des traces de bonheur

On connaît tous une pléthore de proverbes du matin n’est-ce pas?

« Coucher de poule et lever de corbeau écartent l’heure du tombeau, » est une vieille parlure de la France profonde.

« Se coucher de bonne heure, se lever de bonne heure, amènent la santé, la richesse et le bonheur, » c’est la version québécoise.

« Qui se réveille et se lève au premier chant de perdrix profite du meilleur fruit tombé la nuit, » dit-on au Cameroun.

« Le serin, c’est trois notes de flûte dans un écrin de plumes. » Celle-là, elle est de Félix Leclerc

Quand, on demandait à Félix Leclerc où il trouvait l’inspiration pour créer des citations si belles, il répondait : « Ben de bonne heure le matin ».

Le matin, en sagesse populaire de mon coin d’origine, c’est « une journée toute neuve avec pas d’erreurs dedans ».

Il y a une magie du matin, une magie à protéger, souvent, dans notre vie la pédale au plancher c’est une magie à retrouver.

Faites-vous partie de ceux qui se disent: «Je n’ai jamais assez de temps pour moi» en rêvant d’une 25e heure dans la journée?

Isalou Beaudet-Regen vous propose la solution avec un geste simple: avancer son réveil d’une heure (ou tout simplement de quelques minutes) et retrouver un vrai temps pour soi.

Ce moment retrouvé, c’est de la liberté à l’état brut qui n’attend que vous pour se remplir de plaisir, de passion, d’apprendre et, surtout, de mettre en mots nos désirs et nos espoirs de réalisation.

Dans son livre La magie du matin, l’heure de plus qui va changer votre vie, Isalou Beaudet-Regen, une ex-couche désespérément tard – il faut bien couper quelque part n’est-ce pas? – a recueilli des témoignages de lève-tôt et propose une boîte à outils et des programmes de routines matinales adaptés à différents profils (salariés, travailleurs indépendants, étudiants, seniors, jeunes mamans, etc.).

Raymond Desmarteau nous propose une rencontre avec Isalou Beaudet-Regen, une « matinophile » qui a repris le contrôle des 25 heures de sa journée.