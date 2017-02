Tam-Tam Canada – 26 février 2017 – Les réfugiés des États-Unis au Canada

Cette semaine, vos quatre animateurs débattent de l’entrée illégale à la frontière canadienne de réfugiés fuyants les États-Unis de Donald Trump. La question : faut-il les laisser rentrer ou les renvoyer à leurs cases de départ avec tous les risques que cela représente pour ces gens qui vivent dans l’illégalité aux États-Unis?

Regardez Tam-Tam – 29:24



Lors de l’écoute, vous avez une question ou une réflexion?

N’hésitez pas à nous la livrer par écrit

Francais@rcinet.ca

Ou, parlez-nous de vive voix sur notre répondeur

514-597-7094

Fouillez dans les archives de Radio Canada International!

Des milliers de réfugiés emprisonnés au Canada

Le gouvernement canadien a emprisonné 87 317 migrants entre 2006 et 2014. Ces migrants, dont 807 enfants en moyenne par an, ont passé un total collectif de 503 ans derrière les barreaux.

Plus d’aide aux réfugiés qu’aux retraités? Une légende urbaine!

Nous examinons de fausses informations sur le web ou ailleurs selon lesquelles l’aide financière au Canada aux réfugiés serait supérieure à celle fournie à nos chômeurs ou à nos personnes à la retraite.

Un remède au désenchantement lié à l’immigration

Laissez de côté toutes idées préconçues et cessez d’idéaliser. Le Canada n’est pas nécessairement l’eldorado imaginé, mais il est possible d’en faire son chez-soi.

Histoires d’immigrations au Québec

14 récits historiques nous sont racontés par des spécialistes, enrichis de photographies, d’images et de témoignages de membres de ces 14 communautés culturelles.

Pourquoi est-ce si long pour pouvoir immigrer au Canada?

La politique canadienne d’immigration suscite beaucoup d’espoir, mais elle n’a plus les moyens de ses ambitions : les budgets n’ont pas été augmentés et il y a eu des coupes dans le nombre de bureaux de traitement et de fonctionnaires.

Lien entre immigration et accroissement démographique

Comparativement à tous les autres pays membres du G-8, le Canada est le pays où l’augmentation du nombre d’immigrants contribue le plus fortement à l’accroissement démographique général de tout le pays.

35 millions de Canadiens sous l’impulsion des immigrants!

En 2006, l’apport de la migration internationale comptait déjà pour presque les deux tiers de toute la croissance démographique canadienne. En 2016, c’est plus de 70 % de toute notre croissance démographique.

Voici notre meilleure offre cette semaine

Accroître les compétences des enseignants : plateforme numérique

Une plateforme numérique permettra désormais aux enseignants francophones de recevoir des formations en continu dans le but d’améliorer leurs compétences dans différents domaines clés.

Traquer des cybercriminels grâce à un prodige de l’informatique

Il s’appelle Philippe-Antoine Plante. Il a un baccalauréat en informatique de la faculté des sciences de l’Université de Sherbrooke et poursuivra bientôt sa maîtrise dans ce même domaine.

Ben Mahi, l’ambassadeur du 375e anniversaire de Montréal

Il se nomme Ben Mahi, n’a pas encore 30 ans et vient de s’installer sur son troisième continent. Né en Algérie, élevé en France, Ben Mahi avait toutes les qualités requises pour occuper ce poste de rêve.

En mission au Burkina Faso, pays des Africains intègres

La globe-trotter québécoise Danielle Tremblay part périodiquement en mission quelque part dans le monde pour des mandats de quelques semaines ou de quelques jours au service d’ONG canadiennes.

« Les Juifs du Québec, In Canada We Trust »

La question se pose, pourquoi les Juifs au Québec ne s’identifient-ils pas au Québec, à sa réalité, à ses luttes? Pourquoi ne se penche-t-on pas sur les raisons qui ont empêché une telle identification?

La NASA offre la lune à deux autres Canadiens

La NASA est donc en pleine période de sélection et, d’ici l’été, elle ajoutera deux Canadiens à sa liste de personnel en vol. Peut-être l’un d’eux se fera-t-il offrir la Lune ou une mission historique sur Mars.

Votre semaine en images