OscarsMoinsBlancsen2017, qu’en est-il des galas au Canada et au Québec?

La cérémonie des Oscars de l’année 2016 a été marquée par la controverse concernant le manque de diversité tant pour les nommés que pour les gagnants. Le mot-clic #OscarsSoWhite (Oscars si blancs) a été l’un des plus populaires de l’année. Pour son édition 2017, les prestigieux prix du cinéma semblent davantage représenter l’Amérique d’aujourd’hui, du moins en ce qui concerne sa diversité.

Des films présentant des histoires multiethniques et multiculturelles, dont «Fences», «Hidden Places» ou «Moonlight» avec des artistes «de couleur » nommés et récompensés dans toutes les catégories en sont des exemples.

Mais, qu’en est-il au Québec, au Canada? Est-ce que l’on récompense et l’on nomme tous ceux qui excellent dans les milieux culturels?

Le chanteur et comédien Ricardo Lamour-Blaise (alias Emrical) qui avait écrit une lettre d’opinion dans le journal La Presse de Montréal en janvier dernier, a accepté de répondre à cette question en entrevue à Radio Canada International et il ne mâche pas ses mots.

Pour lui, il est temps pour le Québec et le Canada de se questionner sur la représentation des minorités dans la culture, les médias et même les institutions publiques qui supportent ces formes de communication. À son avis, il faut du courage et de ce qu’il appelle la curiosité courageuse pour bâtir un pays sur la base de l’ouverture à la diversité et non sur la base de l’anxiété des gens. Écoutez un extrait de l’entretien où Emrical explique davantage sa pensée :