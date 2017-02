Pour des collectivités canadiennes plus enjouées, où il fait bon vivre, UPS déploie 2 millions de dollars.

L’entreprise mondiale spécialisée dans la logistique a investi plus de 2 millions de dollars dans les collectivités à travers le Canada pour leur permettre de relever différents défis en lien avec la lutte contre la pauvreté, la sécurité, le développement et la protection de l’environnement.

Priorité aux organismes caritatifs

L’aide d’UPS a ciblé principalement les organismes sans but lucratif qui œuvrent dans différents domaines au sein des collectivités canadiennes pour permettre de résoudre les problèmes rencontrés sur

Aylin Lusi, vice-présidente aux affaires publiques à UPS Canada © UPS Canada

plusieurs fronts.

La sécurité est de ces problèmes et l’organisme Centraide United Way Canada a reçu plus de 1,2 million de dollars de don.

Dans un entretien avec Alice Chantal Tchandem, Aylin Lusi, la vice-présidente aux affaires publiques pour UPS, a souligné l’importance des relations qui lient l’organisme à Centraide depuis une trentaine d’années.

Le don que Centraide a reçu est également le fruit de la mobilisation des employés d’UPS qui se sont illustrés dans des activités bénévoles et lors d’événements commandités par l’entreprise dans différentes villes du pays.

C’est un véritable coup de pouce pour cet organisme qui se déploie dans plusieurs collectivités à travers le Canada pour contribuer à leur développement et venir en aide aux plus vulnérables, a affirmé madame Lusi.

Les dons d’UPS ont également ciblé différents autres organismes de bienfaisance, 160 notamment, qui ont reçu environ 100 000 dollars. L’entreprise a mis à contribution le bénévolat de ses employés qui ont désigné les bénéficiaires sur la base de la connaissance qu’ils avaient de leurs activités à l’occasion de leurs séjours au sein de ses organismes pour les accompagner dans leurs efforts.

Ces employés se sont également mobilisés à l’occasion d’une marche pour la guérison du diabète, ce qui a permis de récolter plus de 173 000 dollars remis à la Fondation du diabète juvénile, organisme spécialisé dans la recherche sur cette maladie, notamment chez les jeunes.

Les dons d’UPS permettent aussi de faire bénéficier les jeunes de l’expérience des conducteurs de la compagnie en conduite pour rendre les communautés canadiennes moins à risque d’accidents de la circulation. © Radio-Canada/Rémi Tremblay

Promouvoir la diversité, de la sécurité routière et de la préservation de l’environnement

Les dons d’UPS ont également été dirigés vers les organismes qui accordent une attention soutenue à la promotion de la diversité, à la sécurité des collectivités et à la durabilité de l’environnement. C’est ainsi que plus de 590 000 dollars ont été alloués à ces organismes.

L’organisme est également en partenariat avec les repaires jeunesse du Canada depuis 2010. Ces Repaires ont déjà reçu près de 850 000 dollars de soutien dans le cadre de différents programmes, à l’instar d’UPS Road Code : une initiative préventive mondiale de sécurité routière qui a permis à UPS de partager son expertise en matière de conduite préventive bénévolement avec les jeunes et les moins jeunes.