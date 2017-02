Les dix juridictions minières les plus attrayantes dans le monde selon l’Institut Fraser: première, seconde et sixième place au Canada

Trois provinces canadiennes occupent trois des dix premières places du classement mondial des juridictions minières selon le classement annuel rendu public par l’ Institut Fraser.

La Saskatchewan et le Manitoba occupent les deux premiers échelons alors que le Québec, qui avait connu une glissade au huitième rang en 2015, grimpe de deux places pour se retrouver en sixième position.

Ce sondage de l’Institut Fraser est réalisé en se basant sur des consultations auprès des décideurs de l’industrie minière mondiale.

Le Québec a déjà mené le peloton

Pour le Québec, cette remontée, toujours selon l’Institut Fraser, est de bon augure, notamment quand on tient en compte le fait que la province avait occupé la position de tête de 2007 à 2009 avant de connaître des années plus difficiles par la suite, glissant notamment en 18e position lors du classement de 2012.

Quelques données

La Saskatchewan, le Manitoba et le Québec sont les trois seules provinces canadiennes à figurer parmi les dix meilleures juridictions minières identifiées par l’Institut Fraser.

Toujours au Canada, le Yukon se classe au 15e rang.

Les dix juridictions minières les plus attrayantes dans le monde selon l’Institut Fraser:

Saskatchewan Manitoba Ouest de l’Australie Nevada Finlande Québec Arizona Suède République d’Irlande Queensland (Australie)

L’Institut Fraser, dont le siège social est à Vancouver en Colombie-Britannique, est un organisme non partisan dont la mission principale « consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens et des générations à venir en étudiant, en mesurant et en diffusant largement les effets des politiques gouvernementales, de l’entrepreneuriat et des choix sur leur bien-être. »

Source: https://www.fraserinstitute.org/fr/a-propos-de-nous

RCI, PC, Institut Fraser