Mon poste, mon intégration, ma réussite, le 5@7 d’aujourd’hui du Congrès maghrébin au Québec

« Il est temps de laisser la place à l’inspiration et la motivation par la réussite. » Page Facebook du CMQ

Le Congrès des Maghrébins au Québec vous invite, ce soir, mardi 28 février, à assister à un panel discussion/partage appelé Mon poste, mon intégration, ma réussite, avec des personnes qui sont des exemples de succès professionnels et des modèles d’une intégration économique et sociale réussie.

« Je crois fermement que de sortir les éléments de réussite et de succès de notre communauté est un élément très important pour donner l’espoir à d’autres, faire la preuve qu’au Québec, on peut réussir professionnellement et que notre intégration passe nécessairement par l’intégration économique. » Mariama Zhouri, Présidente, Congrès des Maghrébins au Québec

L’événement, se tiendra à l’Espace Mushagalusa, une galerie d’art africain au 533 de la rue Ontario est à Montréal.

Des panélistes de choix vous partagent leur défi, leur secret de réussite et les recettes de succès et de courage. Avant d’être des professionnels(les) parfaitement intégrés(es), ils sont des hommes et des femmes généreux qui ont accepté de partager.

« Je donne un grand crédit à tous les immigrants. C’est ça l’originalité du Québec : les gens qui ont décidé d’immigrer, ont laissé derrière eux, ils ont fait la chose la plus difficile qui soit. La guerre, c’est un autre contexte. Mais, quelqu’un qui a un statut social, un revenu, une famille et qui décide quand même de prendre le risque d’aller s’implanter ailleurs, je pense qu’il n’y a pas plus difficile à faire que cela. Et tout ça peut se faire dans un Québec qui est chapeauté par la diversité sociale ou professionnelle. »

Mariama Zhouri, Présidente, Congrès des Maghrébins au Québec parle de Mon poste, mon intégration, ma réussite au micro de Raymond Desmarteau.