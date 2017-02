Sécurité accrue avec la visite des fils de Trump à Vancouver

Le tout nouvel hôtel de luxe Trump Tower au centre-ville de Vancouver avec des lettres majuscules en chrome géantes à l’avant de l’édifice est déjà un aimant pour les manifestants à Vancouver. Et maintenant, une visite des fils du président américain pour l’ouverture officielle vient y polariser l’attention.

Le nouveau Trump Hôtel a en fait ouvert ses portes au public en janvier, mais l’ouverture de la tour est mardi.

Donald Trump fils et son frère Eric doivent assister à la cérémonie et, en tant que membres de la famille du président, ils seront accompagnés du service secret des États-Unis, entièrement payé par les contribuables américains.

Une protection policière qui va nous coûter cher

Les frères Trump bénéficient d’une protection de haut niveau comme toute la famille du président. Mais selon des experts, la controversée famille coûte une petite fortune en sécurité partout où elle passe, même si le montant ne peut être dévoilé pour des raisons de sécurité.

« On n’ira pas dans les caprices de la famille comme les services américains sont peut-être sujets à subir. Dans notre cas, on va faire ce qu’il faut faire. Mais la controverse qui entoure l’ensemble de la famille et M. Trump en particulier se traduit inévitablement par de gros sous », raconte Michel Juneau-Katsuya, expert en sécurité nationale et ancien agent du Service canadien du renseignement de sécurité.

« Ce qui est le plus préoccupant pour tous pays qui reçoivent des dignitaires, et c’est directement proportionnel à la controverse que ces dignitaires transportent avec eux, c’est évidemment s’il devait y avoir un attentat réussi ou juste tenté en sol canadien. C’est évidemment un élément diplomatique important… »

Les policiers canadiens sur le qui-vive

Un camion des services d’ambulance et un véhicule de police de Vancouver sont garés devant la Tour Trump de Vancouver lundi, alors que les officiels préparaient la grande ouverture de la tour. (Rafferty Baker / CBC)

La police de la troisième plus grande ville canadienne se prépare également pour la visite. Elle est chargée de maintenir la paix dans la rue à l’extérieur de Trump Tower et de gérer les perturbations du trafic qui pourraient découler des protestations prévues.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) participe également à la coordination de la sécurité. La force policière fédérale a déclaré dans un communiqué que les coûts de sécurité pour la protection seraient couverts par le budget opérationnel existant, mais qu’elle ne pouvait pas être plus précise.

La police de Vancouver n’a pas été disposée à discuter de la planification ou des coûts de la sécurité, suggérant que ces chiffres pourraient être disponibles après l’événement. Deux unités de chiens policiers ont été stationnées devant Trump Tower lundi, alors que les officiers déployaient leurs mesures de sécurité.

De multiples manifestations sont prévues sur les médias sociaux, y compris un Trump Welcome Party dans la rue Georgia devant la tour et la Resist 4 Peace March qui est prévue aujourd’hui à la proximité de la Jack Poole Plaza.

Devanture de la tour Trump au centre-ville de vancouver Photo : Radio-Canada/Geneviève Milord

On ne veut pas du nom Trump sur l’une de nos tours

Le maire de Vancouver, Gregor Robertson, a déclaré la semaine dernière qu’il s’attend à des manifestations mardi pour marquer l’événement. Il espère qu’elles resteront pacifiques.

« C’est une démonstration et je pense que c’est beaucoup plus que juste Trump Tower, franchement. Je pense, comme nous l’avons vu avec la manifestation, la marche des femmes qui a eu lieu il y a quelques semaines », a déclaré M. Robertson.

Le maire a écrit aussi une lettre au promoteur de Trump Tower, le groupe Holborn, en décembre dernier, demandant que la marque Trump soit retirée de l’immeuble.

« Le nom et la marque de Trump n’ont pas plus de place sur l’horizon de Vancouver que ses idées ignorantes dans le monde moderne », lit-on dans sa lettre.

Trump et sa famille ne sont pas véritablement propriétaire de la nouvelle tour de luxe, qui comprend un hôtel, des appartements, et le Trump Champagne Lounge, mais les Trump ont un accord de licence lié à leur marque.

