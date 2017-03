Décoration du service méritoire pour P.K. Subban

La Croix du service méritoire a été remise à P.K. Subban par le gouvernement général du Canada, David Johnston, à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Reconnaissance d’un engagement communautaire

La Croix du service méritoire récompense « des Canadiens et Canadiennes qui accomplissent des actions exceptionnelles qui font honneur » au Canada © http://www.gg.ca/document.aspx?id=15210&lan=fra

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal, aujourd’hui défenseur des Prédator de Nashville, voit ainsi ses efforts de soutien et de promotion de la santé des enfants récompensés.

À travers sa fondation mise en place l’année dernière, P.K. Subban s’était engagé à donner 10 millions de dollars à l’Hôpital de Montréal pour enfants. Il a amassé l’année dernière des dons d’une valeur totale de 1,4 million de dollars auxquels il a contribué pour 280 000 dollars.

Une somme qui a été reversée à l’hôpital de Montréal pour enfants et qui a permis de venir en aide à plus de 9 000 familles.

L’homme au dévouement et à la générosité avérés avait alors affirmé sa joie de venir ainsi en aide aux plus vulnérables et sa volonté d’aller de l’avant en s’investissant davantage dans les œuvres de bienfaisance.

« 1,4 million de dollars dans la première année c’est bien, mais ce qui est encore plus intéressant c’est d’avoir pu voir les gens en profiter. Je ne serai jamais content du travail accompli, je voudrai toujours en faire davantage » – P.K. Subban

La Croix du service méritoire : symbole haut de signification

La Croix du service méritoire remise à P.K. Subban renvoie à la symbolique puissante de distinctions honorifiques qui mettent en exergue les réalisations remarquables de Canadiens durant une période donnée.

Ces réalisations ont la particularité de « faire rejaillir l’honneur sur le pays ».

«La Croix du service méritoire — division civile reconnaît une action qui a été accomplie avec un professionnalisme exceptionnel ou présente un haut niveau de service ou une norme exemplaire de très grande valeur et dont le Canada a tiré des avantages considérables ou de grands honneurs. Ces contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d’une communauté.» – David Johnston, Gouverneur général du Canada.

Créée en 1984, cette distinction existe aussi bien pour les militaires que pour les civils et elle est une composante du Régime canadien de distinctions honorifiques.

La composante civile souligne les contributions de particuliers dans différents domaines d’activités, allant « des initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, en passant par la recherche et les efforts humanitaires ».