Dépister le cancer du côlon à un stade précoce permet de sauver des vies

En ce mois de sensibilisation au cancer du côlon, Action Cancer Ontario invite les Ontariens à se faire examiner à leur domicile. Le dépistage précoce est considéré comme le moyen le plus sûr pour réduire la mortalité reliée à ce cancer, classé au deuxième rang des plus souvent diagnostiqués chez les Ontariens.

La deuxième cause de mortalité par cancer

Connu sous le nom de « cancer colorectal » ou « cancer de l’intestin », le cancer du côlon figure parmi les principales causes de la mortalité par cancer :

9900 cas pour la seule année 2016 en Ontario

cas pour la seule année en Ontario 3200 décès la même année

Très peu de dépistage, malgré la sensibilisation

Selon Action Cancer Ontario, il y a un certain laxisme au sein de la population. Ainsi, très peu de gens subissent un dépistage, surtout les hommes. Cela malgré la campagne de sensibilisation intensive menée par l’organisme ainsi que différentes autres structures engagées dans la lutte contre cette maladie qui décime des vies.

« Beaucoup de personnes ne réalisent pas que le cancer du côlon peut être présent dans l’organisme pendant une longue période avant de causer des symptômes physiques. Le rôle du dépistage consiste à détecter le cancer à un stade précoce parce que les chances de traitement sont très bonnes à ce stade. Pour les personnes de plus de 50 ans, un examen régulier peut améliorer leurs chances de vaincre le cancer du côlon. Les hommes âgés de 55 à 65 ans auraient particulièrement avantage à se faire examiner. » – Dre Catherine Dubé, directrice clinicienne, Contrôle Cancer Côlon, Action Cancer Ontario.

Section de l’intestin présentant l’inflammation liée à la maladie de Crohn © mdguidelines.com

Une clé : le dépistage précoce au moyen d’un test facile à domicile

Action Cancer Ontario souligne la nécessité d’un dépistage régulier chez les personnes de 50 ans et plus. C’est vital dans la mesure où le test appelé RSOS, réalisé tous les deux ans, de manière très simple et sans douleur à domicile, représente un moyen sûr pour réduire les décès attribuables à ce cancer.

Les patients évitent ainsi qu’il se propage dans d’autres parties du corps, ce qui rend difficile le traitement et amoindrit son efficacité, avec pour conséquence la mort qui est susceptible de frapper un patient sur huit qui se retrouve dans une telle situation.

« Pour le cancer du côlon, la clé réside dans le dépistage précoce. Bien qu’étant une des principales causes des décès par cancer chez les hommes et les femmes de l’Ontario, le cancer du côlon est très facile à traiter s’il est détecté tôt, d’où l’importance pour les Ontariens de 50 à 74 ans de se faire examiner régulièrement. » – Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée.

Qui est à risque de développer le cancer du côlon?

Certaines personnes de 50 à 74 ans sont considérées comme présentant un risque moyen de développer des excroissances sur la paroi du côlon, appelées polypes qui deviennent cancéreuses au fil du temps. La maladie peut apparaître, même s’il n’y a pas eu d’antécédent familial, avec un parent, un frère, une sœur ou un enfant ayant déjà reçu un diagnostic de cancer du colon.

C’est ainsi qu’il leur est recommandé de subir un examen de dépistage tous les deux ans.

Chez des personnes dont les polypes ont été retirés de leur côlon et des personnes atteintes d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (maladie de Crohn ou colite ulcéreuse), le risque de développer un cancer du côlon est accru.

À ces deux dernières catégories, il est recommandé de faire un examen appelé coloscopie, au lieu d’une RSOS.

Des professionnels de la santé procèdent à une coloscopie.

À noter :