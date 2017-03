Immigration : devant le Congrès, Trump suggère aux États-Unis d’imiter le modèle canadien!

Dans son discours mardi soir au Congrès, Donald Trump a réclamé une réforme radicale de l’immigration pour permettre aux étrangers d’entrer aux États-Unis. Il a cité comme modèle le système de points du Canada.

Selon Trump, l’immigration des États-Unis devrait être basée sur un système fondé sur le mérite, plutôt que de s’appuyer sur les immigrants peu qualifiés.

Il a cependant donné peu de détails sur la façon dont le futur système proposé fonctionnerait, mais il a cité les modèles canadien et australien en exemple.

« Les nations du monde entier, comme le Canada, l’Australie et bien d’autres, ont un système d’immigration fondé sur le mérite. C’est un principe fondamental que ceux qui cherchent à entrer dans un pays doivent être en mesure de se soutenir financièrement. Pourtant, en Amérique, nous n’appliquons pas cette règle, forçant les ressources très publiques sur lesquelles nos plus pauvres citoyens comptent », a dit le président américain.

Aide-mémoire…

– Dans le système d’immigration de points canadien, les candidats à l’immigration sont évalués selon leurs compétences et leurs expériences professionnelles ainsi que leurs niveaux d’éducation et leurs connaissances dans les deux langues officielles du Canada.

– Ce système de points permet donc en théorie d’inviter au Canada les candidats qui peuvent le mieux s’adapter et s’intégrer à la société canadienne.

– Le système d’immigration américain accorde une grande importance au hasard avec l’outil de la loterie qui sélectionne des candidats parmi un bassin plus grand de personnes qui se qualifie pour venir vivre aux États-Unis.

Une réforme de l’immigration réelle et positive est possible

Après un premier mois turbulent au pouvoir, Trump proposait donc devant le Congrès un changement de politique plus posé par rapport à sa rhétorique de campagne souvent insultante à l’endroit des immigrants.

Il a déclaré qu’un vaste plan de réforme de l’immigration était possible si les républicains et les démocrates au Congrès étaient prêts à faire des compromis.

Une réforme de l’immigration complète a échappé à ses deux prédécesseurs en raison des divisions profondes au sein du Congrès et parmi les Américains sur la question. Trump a dit que la réforme augmenterait les salaires et aiderait les familles en difficulté à entrer dans la classe moyenne.

« Je crois qu’une réforme réelle et positive de l’immigration est possible, tant que nous nous concentrerons sur les objectifs suivants : améliorer les emplois et les salaires des Américains, renforcer la sécurité de notre pays et rétablir le respect de nos lois », a déclaré le président républicain.

Extrait en anglais de CBC du discours de Trump sur l’exemple canadien – 1:29



Trump mentionne une deuxième fois le Canada

Dans son discours, le « patron » des États-Unis a également souligné le conseil des entrepreneurs féminins des États-Unis et du Canada que lui et le premier ministre Justin Trudeau ont créé au début de ce mois comme étant l’un de ses premiers grands succès au pouvoir.

Cette affirmation a suscité des applaudissements de la part de ses rivaux politiques, y compris certains applaudissements de l’influente sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

« Avec l’aide du premier ministre Justin Trudeau, nous avons formé un conseil avec nos voisins du Canada pour nous assurer que les femmes entrepreneures ont accès aux réseaux, aux marchés et au capital dont elles ont besoin pour démarrer une entreprise et vivre leurs rêves financiers », a-t-il dit.

Disputes repoussées le temps d’une première rencontre Trump-Trudeau – 6:12



