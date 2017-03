Plus d’immigration? Non, selon un sondage auprès des Québécois

Selon les données rendues publiques aujourd’hui par un récent sondage SOM, une majorité de Québécois serait plutôt défavorable à l’idée d’accueillir davantage d’immigrants au Canada.

Selon ce sondage, 55 % des répondants croient que le Canada ne devrait pas accueillir plus d’immigrants.

Mouvement vers le nord des mesures américaines

Ces chiffres ont été compilés après la série de mesures anti-immigration prises par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump.

Par contre, on note que 36 % des gens sont pour une plus grande ouverture, alors que 9 % seraient indécis.

Surveillance aux frontières et ville sanctuaire

Dans la foulée des récents événements au sud du Québec et du Manitoba, où des gens ont traversé illégalement la frontière avec les États-Unis, le sondage souligne également que 75 % des 1010 répondants réclament que la surveillance aux frontières soit raffermie afin d’empêcher l’arrivée d’immigrants illégaux.

De plus, le statut de « ville refuge pour immigrants illégaux » que Montréal entend se donner suscite aussi des réactions.

36 % des Québécois sont en faveur, 41 % sont contre et 23 % sont indécis.

Plus les répondants sont jeunes et scolarisés, plus ils sont en faveur du statut de ville refuge adopté la semaine dernière par le conseil municipal de Montréal.

Que veut dire cette désignation?

La mesure vise à permettre aux immigrants qui n’ont pas de statut en règle d’avoir pleinement accès aux services publics offerts par la Ville

Enfin, la marge d’erreur maximale du sondage SOM est de 3,4 %, 19 fois sur 20.

RCI, PC, SOM