Revivre l’ambiance de L’EXPO 67 tout en aidant la Fondation Alaya pour la reconstruction du Népal

Pourquoi la fondation s’appelle-t-elle Ayala? C’est en fait la seconde partie du mot Himalaya. « Hima », cela veut dire « le pays des neiges » et « Alaya », la demeure où on se sent bien. Et cela prend tout son sens pour des gens qui ont tout perdu lors du tremblement de terre au Népal en 2015. » Martine Breuillaud réalisatrice et fondatrice de la fondation Alaya.

Rappelez-vous, 2015, le terrible tremblement de terre au Népal.

Depuis lors, bien peu de choses ont été faites pour en atténuer les effets encore très présents.

On ne peut pas s’occuper de tout un pays, mais on peut avoir un effet dans un village. Et ce village, c’est Budhatum 6, le sixième hameau de l’ensemble des Budhatum qui en compte neuf. »

Avec 50 000$, la fondation Ayala entend arriver à reconstruire l’école emportée par le tremblement de terre – il ne reste que la porte – et y ajouter deux autres pièces, l’une pour les consultations de l’infirmière volante, l’autre pour des cours aux adultes, lecture, écriture, couture, etc.

Et comment s’y prend-on?

En participant, demain soir, jeudi 2 mars au théâtre du Gésu (20h, 1200 de Bleury, Montréal) – Billetterie : 514-861-4036 (Billets en vente à 30$ et à 25$ pour les étudiants et l’âge d’Or). à Montréal à la soirée: Revivre l’ambiance de L’EXPO67 avec Shirley Théroux et Les Requins.

Shirley Théroux, c’est plus de 3 000 prestations à la télévision, des dizaines de disques et 50 ans de carrière. Les Requins, ce sont des jeunes qui font revivre cette musique simple, sans prétention, aux effluves de « gomme balloune » et de bonheur tout simple.

Il s’agit de revivre avec la prestation des chanteurs et musiciens des « Requins », la frénésie de l’EXPO67 en musique avec un spectacle hommage aux grandes chansons québécoises de l’époque, telles que le Yaya de Joël Denis, Twiste et chante des Baronets, Les Boîtes à gogo de Michèle Richard, Découragé des Bel-Canto et plusieurs autres. Le spectacle célèbre les 50 ans de cet événement historique. Pour ajouter à l’ambiance, des images et vidéos inspirées de l’époque yéyé seront projetées pendant le spectacle. Les musiciens accueilleront également un duo de danseuses à gogo qui rappellent les fameuses hôtesses de l’Expo.

Martine Breuillaud, réalisatrice du documentaire Femmes des montagnes tourné dans l’Ouest du Népal en 2013 et directrice de la fondation Alaya, propose d’utiliser les profits de cette soirée afin d’amasser la somme de 50 000$ pour la construction du centre communautaire du village de Budhathum 6 qui abritera une classe pour les enfants de 4 à 8 ans, un dispensaire et une salle multifonctions où pourront se dérouler des ateliers pour les mamans.

De Katmandu au Népal, Martine Breuillaud parle de son amour pour ce pays, de sa fondation et de son village coup de cœur Budhatum 6 au micro de Raymond Desmarteau.

La Mission de la Fondation Alaya : Soulager la pauvreté chez les populations sinistrées touchées par des catastrophes naturelles en travaillant en étroite collaboration avec ces populations afin de les aider à se procurer les éléments essentiels à la vie, y compris de la nourriture, de l’eau potable.

Histoire de vous rappeler des souvenirs, voici quelques moments choisis de cette époque. Remarquez les lipsink.