À la découverte du sens des mégadonnées : du «big data» au «smart data»

En kiosque le 3 mars, le nouveau numéro de la revue Gestion HEC Montréal, pour les gens d’affaires, propose un important dossier sur le sujet de l’heure : la vague du big data, aussi appelé mégadonnées.

« On dit parfois des mégadonnées qu’elles constituent le nouveau pétrole du XXIe siècle. On peut aujourd’hui prédire beaucoup de comportements, apporter beaucoup de solutions à des problèmes courants […] Naturellement, il y a des côtés qui font peur, c’est Big Brother à la puissance 10 je dirais. Reste qu’on peut faire plein de choses bien dans le domaine de la santé, des soins, du marketing, on a accès aujourd’hui à des données qui nous permettent de cibler extrêmement bien les besoins, de mieux contrôler des flux de circulations et ainsi de suite. »