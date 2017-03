Après la Californie, le tabac pour les 21 ans et plus au Canada?

La ministre fédérale canadienne de la Santé, Jane Philpott, vient d’ouvrir la porte à la possibilité de faire passer de 18 à 21 ans l’âge minimal national pour l’achat de produits du tabac.

Jane Philpott, ministre fédérale de la Santé © PC / Sean Kilpatrick

Sans aller jusqu’à partager son avis personnel, elle a expliqué qu’il faudra au minimum repousser les limites pour atteindre l’objectif que s’est fixé le Canada en matière de lutte au tabagisme. Le gouvernement veut faire passer le taux de tabagisme à moins de 5 % d’ici 2035.

Or, même si ce taux a chuté de 22 à 13 % de 2001 à 2015, selon les données du fédéral, cela représente aux yeux de la ministre un progrès trop lent particulièrement auprès des jeunes.

« Si on veut atteindre ce but, il faut avoir des idées très audacieuses », expliquait mercredi Mme Philpott en marge d’un discours.

« J’ai une énorme responsabilité, il faut trouver comment réduire le taux de tabagisme et comment nous assurer que les jeunes ne commencent pas à fumer », a-t-elle poursuivi.

L’âge légal au Canada pour acheter des produits du tabac est actuellement fixé à 18 ou à 19 ans en fonction de la province ou du territoire.

– Le rapport de Santé Canada, intitulé Saisir l’occasion : l’avenir de la lutte contre le tabagisme au Canada mentionne qu’il faudra tenir compte du contexte de la légalisation de la marijuana au moment de trancher sur cette question.

-Il faudra « faire preuve de prudence pour éviter que l’âge d’accès au tabac et celui de l’accès au cannabis à des fins non médicales ne jouent pas l’un contre l’autre », est-il souligné dans le document.

– Le rapport propose également de « travailler avec des partenaires pour appuyer l’expansion des espaces sans fumée et sans vapeur, y compris l’interdiction de l’usage sur les campus postsecondaires, dans les parcs publics ou dans les habitations à logements multiples ».

Une décision se dessine, mais n’est pas encore prise

Terry Lake © Radio-Canada

La ministre a dit qu’aucune décision n’a encore été prise concernant la hausse de l’âge minimum national, une idée contenue dans un rapport de Santé Canada paru la semaine dernière.

Le fédéral doit d’abord boucler une consultation publique qui a été lancée en même temps que le dépôt du rapport, un processus qui prendra fin à la mi-avril, a indiqué Jane Philpott.

La ministre a précisé d’autre part qu’elle a déjà sondé le terrain sur le plan politique et discuté avec ses homologues provinciaux et territoriaux de la question de l’âge minimal de la vente des produits du tabac.

Elle a souligné que le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Terry Lake, a récemment lancé dans sa province l’idée de relever à 21 ans l’âge légal.

Rappelons que les mesures les plus proactives dans le passé pour contraindre les fumeurs à cesser de fumer en public ont été adoptées au Canada d’abord dans l’ouest du pays dans les années 80 avant de se propager graduellement une décennie plus tard dans l’est.

Et le Québec dans tout ça

La ministre québécoise de la Santé publique, Lucie Charlebois, n’était pas disponible mercredi pour discuter de la possibilité de faire passer de 18 à 21 ans l’âge minimal pour l’achat de produits du tabac.

Son attachée de presse, Bianca Boutin, a écrit cependant dans un courriel que le gouvernement du Québec allait « suivre de très près les travaux du gouvernement fédéral à ce sujet ».

Lucie Charlebois, ministre québécoise déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux saines habitudes de vie © Ici Radio-Canada

Aux États-Unis, la tendance est à la hausse

L’âge légal a été porté récemment à 21 ans dans les États d’Hawaï et de la Californie ainsi que dans des dizaines de villes, dont New York, Chicago et Boston.

Avec cet élan, il est inévitable que la mesure soit importée au Canada, juge Rob Cunningham, analyste principal à la Société canadienne du cancer.

L’organisation qu’il représente juge la chose souhaitable, car la hausse de l’âge légal rend l’accès aux produits du tabac plus difficile pour les adolescents.

« Si l’on a 16, 17 ans, c’est très facile de trouver quelqu’un — un frère, une soeur, un ami — qui a l’âge d’acheter des cigarettes. Si c’est 21 ans, on doit connaître quelqu’un de 3, 4 ans plus âgé », a expliqué aux journalistes M. Cunningham à l’issue du discours de la ministre Philpott.

