Banque du Canada : les changements climatiques bouleverseront l’économie

Les changements climatiques et les actions entreprises pour les neutraliser auront des effets importants et généralisés sur l’économie et le système financier du Canada!

C’est en ces mots que s’est exprimé Timothy Lane, sous-gouverneur à la Banque du Canada.

Monsieur Lane a également ajouté que de profonds changements structurels pourraient avoir lieu lors de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Des changements qui pourraient avoir des « conséquences importantes » pour l’offre et la demande mondiale, a-t-il précisé.

Tarification du carbone et flux financiers

Pomme de discorde entre plusieurs états sur la scène internationale et aussi en provinces à l’intérieur du Canada, mais aussi convergences philosophiques et stratégiques dans plusieurs autres cas de figues – songez notamment à la Californie et le Québec – la tarification du carbone, « si bien administrée » souligne le sous-gouverneur Lane, tout comme les initiatives favorisant la canalisation des flux financiers du secteur privé dans les investissements verts pourraient grandement aider à s’ajuster aux changements climatiques.

Tarification du carbone et inflation

Le sous-gouverneur de la banque centrale du Canada dit s’attendre à ce que l’adoption de la tarification du carbone ait un effet temporaire sur l’inflation.

Cela dit, la hausse des températures à l’échelle de la planète et ses effets climatiques souvent dévastateurs – affaissement des côtes, augmentation de la fréquence et de la violence des tempêtes, augmentation du niveau des mers, fonte du pergélisol en Arctique, etc. – causeront indubitablement des chocs défavorables de plus en plus fréquents.

En ce sens, la Banque du Canada devra tenir compte de ces facteurs dans ses décisions de politique monétaire, sans compter que les effets du réchauffement climatique seront difficiles à intégrer dans nos modes économiques actuels.

RCI, PC